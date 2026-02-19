VIDEO Pogledajte što su glumile agentice ICE-a kako bi namamile oca šestero djece: Pokucale mu na vrata s molbom za pomoć

Obitelj Jesusa Floresa tvrdi da su ga agenti američke Imigracijske i carinske službe (ICE) namamili iz kuće u Minnesoti lažnom pričom o pokvarenom automobilu kako bi ga mogli uhititi.

Prema navodima obitelji, dvije žene pokucale su na vrata njihove kuće 12. veljače oko 13 sati i zatražile pomoć oko navodnog kvara na vozilu. Flores, mehaničar koji živi u predgrađu Minneapolisa, izašao je kako bi im pomogao ne sluteći da je riječ o agenticama ICE-a prerušenima u civilnu odjeću.

"Dvije žene su nam došle na vrata, tražile su od mog tate da im pomogne s problemima s automobilom, a on je potom pritvoren", napisao je njegov sin Miguel Flores na stranici GoFundMe i dodao da je cijela situacija šokirala i slomila obitelj.

Incident je zabilježila sigurnosna kamera susjeda, a snimka je objavljena na Facebooku. Na šestominutnoj snimci vidi se kako se dvije žene zaustavljaju ispred kuće i podižu haubu automobila. Jedna od njih potom odlazi do kuće i vraća se s Floresom, koji započinje pregled vozila. U tom trenutku pojavljuju se tri SUV vozila, koja blokiraju ulicu. Flores pokušava pobjeći, no agenti ga okružuju i odvode u jedno od vozila. Automobil koji se navodno pokvario kasnije se bez poteškoća odvozi.

Floresova supruga Dionicia Flores izjavila je da je njezin suprug oslonac za njihovo šestero djece, posebno za dvoje koji trebaju posebnu skrb. Obitelj priznaje da Flores nema reguliran imigracijski status te da je deportiran prije više od 15 godina, ali tvrde da je riječ o vrijednoj osobi koja je radila kako bi djeci osigurala bolji život. Njihova djeca američki su državljani.

Ministarstvo domovinske sigurnosti iznijelo je drukčiju verziju događaja. U priopćenju je pomoćnica tajnika Tricia McLaughlin navela da je Flores, punim imenom Jesus Emmanuel Flores-Aguilar, kriminalni ilegalni imigrant i bivši član bande Vatos Locos 13, koji je dvaput prethodno deportiran iz SAD-a, piše Independent.

Prema navodima ministarstva, njegova kaznena prošlost uključuje uhićenje zbog teškog napada, nakon čega je 2010. godine udaljen iz zemlje. Tvrde da je 2011. ponovno ilegalno ušao u SAD i ponovno bio deportiran, a potom je, prema njihovim riječima, još jednom ilegalno ušao u zemlju. "Ovaj kriminalac i član bande ostat će u pritvoru ICE-a do udaljavanja", stoji u izjavi, uz poruku da pod predsjednikom Trumpom kriminalni ilegalni stranci nisu dobrodošli u SAD-u.