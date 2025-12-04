Obavijesti Foto Video Pretražite
ILTM Cannes sajam

Šesnaest turističkih tvrtki na sajmu ILTM Cannes

Piše O.P., 04. prosinca 2025. @ 16:39 komentari
Foto: Izvor: HGK
Nastup hrvatskih tvrtki na jednom od najznačajnijih svjetskih sajmova premium turizma – International Luxury Travel Market (ILTM) Cannes i ove godine organiziraju Hrvatska gospodarska komora s brendom Stories - Experience Premium Croatia i Hrvatska turistička zajednica. Ove godine nastupa 16 tvrtki i ukupno 40 predstavnika turističkog sektora. ILTM Cannes sajam je koji okuplja ključne globalne aktere u segmentu premium i luksuznih putovanja te otvara nove poslovne prilike.
