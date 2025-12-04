Šesnaest turističkih tvrtki na sajmu ILTM Cannes

"Za hrvatske tvrtke ovo je vrijedan format poslovnog umrežavanja. U svega tri dana dolaze do kontakata koje je drugačije gotovo nemoguće dosegnuti, riječ je o agentima koji rade isključivo s gostima visoke platežne moći i čiji izbor destinacije izravno utječe na tržišne trendove. Za nas je ključna vrijednost sajma to što predstavljamo cjelovitu priču o Hrvatskoj kao destinaciji visoke dodane vrijednosti. Na sastancima dobijemo i povratne informacije o tome što partneri traže, koje su nam prednosti, a u kojim segmentima trebamo dodatno jačati ponudu. To su konkretni podaci koji nam pomažu donositi informirane odluke", poručila je Andreja Vukojević, direktorica Sektora za turizam i Službe za marketing i komunikacije HGK.

Sudjelovanje hrvatskih tvrtki na ILTM-u u Cannesu dio je aktivnosti usmjerenih na jačanja prepoznatljivosti Hrvatske kao cjelogodišnje visoko kvalitetne destinacije. ILTM Cannes 2025. održava se od 1. do 4. prosinca. Sudjeluje više od 9 tisuća delegata i oko 2.500 kupaca iz 84 zemlje, a održano je više od 100 tisuća sastanaka.

"Premium ponuda temeljena na autentičnim iskustvima, vrhunskoj usluzi i održivosti iznimno je važna za pozicioniranje Hrvatske kao jedne od vodećih turističkih destinacija na Mediteranu. Premium segment donosi veću dodanu vrijednost, potiče ulaganja u kvalitetu te privlači goste u našu zemlju u razdobljima pred i posezone. U tom je kontekstu naše sudjelovanje na sajmu ILTM od velikog značaja jer je riječ o prestižnoj svjetskoj platformi gdje imamo priliku dodatno učvrstiti svoju poziciju na globalnoj karti premium destinacija te pokazati da Hrvatska može pružiti jedinstvene doživljaje tijekom cijele godine, kakve očekuju i najzahtjevniji gosti", izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice, dodajući da je razvoj premium ponude u središtu Strateškog marketinškog i operativnog plana hrvatskog turizma.

Na sajmu tako predstavnici hrvatske premium smještajne ponude, od oto

Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice (Foto: Izvor: HGK) čnih resorta do gradskih hotela, međunarodnim partnerima predstavljaju proizvode koji sve snažnije konkuriraju na vodećim mediteranskim tržištima.

"Na sajmu smo vodili produktivne razgovore s partnerima koji oblikuju trendove u luksuznim putovanjima. Vjerujemo da će rezultat ovogodišnjeg ILTM-a biti dodatno osnažena vidljivost Lošinja na međunarodnoj sceni te realizirane nove suradnje. Svakako smo ostvarili nova partnerstva i predstavili naš jedinstven portfelj luksuznih hotela i vila", pojasnila je Lara Soldičić Vodarić, direktorica prodaje za leisure i korporativni segment, Lošinj Hotels & Villas.

Uz hotelski sektor, na ILTM-u sudjeluju i hrvatski specijalizirani DMC-evi s ponudom iskustvenih putovanja. Među njima je i Rewind Croatia, čiji glavni izvršni direktor Lukša Malohodžić sajam opisuje kao niz „speed dating“ sastanaka po 15 do 20 minuta.

Lana Petrović Blajić, Andreja Vukojević, Jelena Mesić (Foto: Izvor: HGK)

"U kratkim, intenzivnim razgovorima s agentima otkrivamo što njihove klijente zaista motivira da dođu u Hrvatsku. Naša je motivacija da gosti koji dođu preko tih partnera Hrvatsku dožive kao zemlju u koju se žele vratiti, a ne samo „odraditi“ na listi destinacija. ILTM nam daje prostor da ispričamo priče o našim skipperima, vodičima, vinarima i malim obiteljskim biznisima – ljudima koji su zapravo pravi nositelji premium ponude. Kad partner prepozna tu autentičnost, tada znamo da će i gosti doći s pravim očekivanjima i otvoreni za ono najbolje što Hrvatska nudi", rekao je Malohodžić.

Delegacija u Cannesu promiče i domaću gastronomiju s ponudom hrvatskih likera, rakije, arancina, ušećerenih badema i kultne Bajadere, čime je i kroz okuse prezentirana autentičnost Hrvatske. ILTM Cannes donosi i bogat program edukacija, prezentacija i networking događanja.

Uz individualne sastanke, hrvatska delegacija ove godine dodatno gradi vidljivost kroz prepoznatljiv Stories – Experience Premium Croatia identitet, koji objedinjuje premium smještaj, gastronomiju i iskustva.