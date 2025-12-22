Rijetkost na tržištu: Prostrani dvoetažni stan s garažom na Trešnjevci

Galerija 3 3 3 3

Na jednoj od najpoželjnijih zagrebačkih lokacija, u srcu Trešnjevke Sjever, u Trakošćanskoj ulici, na prodaju je izuzetno atraktivan četverosobni dvoetažni stan površine 135 m², smješten na 4. katu uredne zgrade s liftom.

Ovakve nekretnine rijetko se pojavljuju na tržištu, osobito kada dolaze s vlastitom garažom, velikom terasom i funkcionalnim rasporedom.

Funkcionalan raspored na dvije etaže

Jedna od najvećih prednosti ovog stana je pametno osmišljen raspored koji omogućuje jasno odvajanje dnevnog i privatnog dijela.

Prva etaža:

ulazni hodnik

kupaonica

kuhinja

spavaća soba

prostrani dnevni boravak s izlazom na terasu

izlaz na terasu moguć i iz spavaće sobe.

Druga etaža:

dvije spavaće sobe (jedna s izlazom na balkon)

kupaonica

garderoba

veliki hodnik s mogućnošću izvedbe četvrte spavaće sobe.

Ovakav raspored idealan je za obitelji, ali i za sve koji žele dodatni radni prostor ili sobu za goste.

Lokacija koja jamči kvalitetu života

Trešnjevka – Sjever već godinama slovi kao jedna od najtraženijih gradskih četvrti. Stan se nalazi svega nekoliko minuta hoda od Trešnjevačkog trga, uz izvrsnu prometnu povezanost i bogatu ponudu sadržaja.

Stan se nalazi na izuzetno praktičnoj lokaciji, gdje vam je sve nadohvat ruke. Za samo nekoliko minuta hoda možete stići do tramvajskih stanica i autobusnih linija, što osigurava odličnu povezanost s ostatkom grada. U neposrednoj blizini nalaze se vrtići, osnovne škole, trgovine, pekarnice i ljekarne, kao i kafići, restorani i parkovi, što ovu poziciju čini savršenom za obiteljski život ili urbanu svakodnevicu.

Dodatno, stan nudi puno praktičnih pogodnosti koje ga izdvajaju od drugih nekretnina: privatna garaža, rijetka na ovoj lokaciji, centralno etažno plinsko grijanje, klima-uređaj, balkon i terasa te orijentacija sjever – istok, koja osigurava ugodan životni prostor. Zgrada je uredna i dobro održavana, s dizalom, što dodatno povećava udobnost i sigurnost.

Sve te karakteristike čine ovu nekretninu odličnom investicijom dugoročno, ali i idealnom prilikom za obitelj koja traži funkcionalan, prostran i kvalitetan stan na jednoj od najboljih lokacija u Zagrebu.

Zbog svoje kvadrature, rasporeda i lokacije ovaj stan predstavlja odličan izbor za obiteljski život, ali i za one koji traže sigurnu investiciju u nekretninu na traženom dijelu Zagreba.

