Rijetkost na tržištu: Prostrani dvoetažni stan s garažom na Trešnjevci

Na jednoj od najpoželjnijih zagrebačkih lokacija, u srcu Trešnjevke Sjever, u Trakošćanskoj ulici, na prodaju je izuzetno atraktivan četverosobni dvoetažni stan površine 135 m², smješten na 4. katu uredne zgrade s liftom.
Ovakve nekretnine rijetko se pojavljuju na tržištu, osobito kada dolaze s vlastitom garažom, velikom terasom i funkcionalnim rasporedom.
Funkcionalan raspored na dvije etaže
Jedna od najvećih prednosti ovog stana je pametno osmišljen raspored koji omogućuje jasno odvajanje dnevnog i privatnog dijela.
Prva etaža:
ulazni hodnik
kupaonica
kuhinja
spavaća soba
prostrani dnevni boravak s izlazom na terasu
izlaz na terasu moguć i iz spavaće sobe.
Druga etaža:
dvije spavaće sobe (jedna s izlazom na balkon)
kupaonica
garderoba
veliki hodnik s mogućnošću izvedbe četvrte spavaće sobe.
Ovakav raspored idealan je za obitelji, ali i za sve koji žele dodatni radni prostor ili sobu za goste.
Lokacija koja jamči kvalitetu života
Trešnjevka – Sjever već godinama slovi kao jedna od najtraženijih gradskih četvrti. Stan se nalazi svega nekoliko minuta hoda od Trešnjevačkog trga, uz izvrsnu prometnu povezanost i bogatu ponudu sadržaja.
Stan se nalazi na izuzetno praktičnoj lokaciji, gdje vam je sve nadohvat ruke. Za samo nekoliko minuta hoda možete stići do tramvajskih stanica i autobusnih linija, što osigurava odličnu povezanost s ostatkom grada. U neposrednoj blizini nalaze se vrtići, osnovne škole, trgovine, pekarnice i ljekarne, kao i kafići, restorani i parkovi, što ovu poziciju čini savršenom za obiteljski život ili urbanu svakodnevicu.
Dodatno, stan nudi puno praktičnih pogodnosti koje ga izdvajaju od drugih nekretnina: privatna garaža, rijetka na ovoj lokaciji, centralno etažno plinsko grijanje, klima-uređaj, balkon i terasa te orijentacija sjever – istok, koja osigurava ugodan životni prostor. Zgrada je uredna i dobro održavana, s dizalom, što dodatno povećava udobnost i sigurnost.
Sve te karakteristike čine ovu nekretninu odličnom investicijom dugoročno, ali i idealnom prilikom za obitelj koja traži funkcionalan, prostran i kvalitetan stan na jednoj od najboljih lokacija u Zagrebu.
Zbog svoje kvadrature, rasporeda i lokacije ovaj stan predstavlja odličan izbor za obiteljski život, ali i za one koji traže sigurnu investiciju u nekretninu na traženom dijelu Zagreba.
