Predstavljeno 16. izdanje projekta Odredište: Zagreb

Projekt je osmišljen s ciljem podizanja svijesti mladih o vrijednostima vlastitoga grada te ih kroz sustavnu edukaciju upoznaje s njegovim turističkim, kulturnim i prirodnim potencijalima. Edukacija se provodi u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i WWF Adria, čime se dodatno osigurava stručan i interdisciplinaran pristup razvoju znanja i vještina učenika. Ove je godine u projektu sudjelovalo ukupno 131 učenik i mentora iz šest zagrebačkih srednjih škola:•

Centar za obrazovanje i odgoj – Selfie tour Zagrebom – Grad za tvoj kadar

• Humanistička gimnazija – Zagrebački vremepolov te ZIO – AI asistent

• Industrijska strojarska škola – Skriveno blago

• II. gimnazija – Zen Zagreb

• IV. gimnazija – Zagrebi ZeGe

• XVIII. gimnazija – Otkrivanje zagrebačkih beštija

Ovom prigodom, direktorica TZGZ, Martina Bienenfeld je izjavila: „Ponosni smo na sve učenice i učenike koji su ove godine sudjelovali u projektu Odredište: Zagreb te pokazali izniman angažman, kreativnost i interes za svoj grad. Kroz svoje ideje i promišljanja o turističkim, kulturnim i prirodnim potencijalima Zagreba, još su jednom potvrdili koliko je važno uključivanje mladih u razvoj održivog i autentičnog turizma. Upravo takav pristup prepoznaje i UN Tourism (specijalizirana organizacija Ujedinjenih naroda zadužena za promicanje odgovornog, održivog i univerzalno dostupnog turizma), koji projekt podržava od 2024. godine, čime se dodatno potvrđuje njegova kvaliteta i relevantnost u širem, međunarodnom kontekstu. Zahvaljujem ovim putem i cijelom timu Moneterre na gostoprimstvu te doprinosu osvještavanju mladih o važnosti financijske pismenosti.“

Podsjećamo, Odredište: Zagreb projekt je koji je TZGZ započela u akademskoj godini 2010./2011. Svake godine, tijekom jednosemestralne izvannastavne aktivnosti, učenici odabranih zagrebačkih srednjih škola imaju zadatak, u dogovoru s voditeljima projekata, osmisliti i realizirati projekte s turističkom tematikom koje, potom, javno prezentiraju. Od 2010. godine, u Odredištu: Zagreb sudjelovalo je oko 2.200 učenika, kojima turizam i ugostiteljstvo nisu primarni u edukaciji. Više o projektu na linku.