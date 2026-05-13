Danas je u prostorijama Moneterra – Muzej novca Hrvatske narodne banke predstavljeno 16. izdanje projekta Odredište: Zagreb kojeg provodi Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ) u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade.
Podijelite
Projekt je osmišljen s ciljem podizanja svijesti mladih o vrijednostima vlastitoga grada te ih kroz sustavnu edukaciju upoznaje s njegovim turističkim, kulturnim i prirodnim potencijalima. Edukacija se provodi u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i WWF Adria, čime se dodatno osigurava stručan i interdisciplinaran pristup razvoju znanja i vještina učenika. Ove je godine u projektu sudjelovalo ukupno 131 učenik i mentora iz šest zagrebačkih srednjih škola:•
Centar za obrazovanje i odgoj – Selfie tour Zagrebom – Grad za tvoj kadar • Humanistička gimnazija – Zagrebački vremepolov te ZIO – AI asistent • Industrijska strojarska škola – Skriveno blago • II. gimnazija – Zen Zagreb • IV. gimnazija – Zagrebi ZeGe • XVIII. gimnazija – Otkrivanje zagrebačkih beštija
Ovom prigodom, direktorica TZGZ, Martina Bienenfeld je izjavila: „Ponosni smo na sve učenice i učenike koji su ove godine sudjelovali u projektu Odredište: Zagreb te pokazali izniman angažman, kreativnost i interes za svoj grad. Kroz svoje ideje i promišljanja o turističkim, kulturnim i prirodnim potencijalima Zagreba, još su jednom potvrdili koliko je važno uključivanje mladih u razvoj održivog i autentičnog turizma. Upravo takav pristup prepoznaje i UN Tourism (specijalizirana organizacija Ujedinjenih naroda zadužena za promicanje odgovornog, održivog i univerzalno dostupnog turizma), koji projekt podržava od 2024. godine, čime se dodatno potvrđuje njegova kvaliteta i relevantnost u širem, međunarodnom kontekstu. Zahvaljujem ovim putem i cijelom timu Moneterre na gostoprimstvu te doprinosu osvještavanju mladih o važnosti financijske pismenosti.“
Podsjećamo, Odredište: Zagreb projekt je koji je TZGZ započela u akademskoj godini 2010./2011. Svake godine, tijekom jednosemestralne izvannastavne aktivnosti, učenici odabranih zagrebačkih srednjih škola imaju zadatak, u dogovoru s voditeljima projekata, osmisliti i realizirati projekte s turističkom tematikom koje, potom, javno prezentiraju. Od 2010. godine, u Odredištu: Zagreb sudjelovalo je oko 2.200 učenika, kojima turizam i ugostiteljstvo nisu primarni u edukaciji. Više o projektu na linku.