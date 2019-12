Škoro je posjetio Požegu, gdje je komentirao podršku HDZ-ovca Steve Culeja, predsjedničine izjave o obavještajnim službama te najavio kako će sutra uživo odgovarati na pitanja građana.

Miroslav Škoro posjetio je Požegu uoči predsjedničkih izbora i najavio kako će sutra uživo odgovarati na pitanja građana na društvenim mrežama. Građanima Požege ispričao se što nije više stigao dolaziti u taj kraj.

"Znate kako to je, što ti je najbliže srcu, što jako voliš, uvijek malo ispašta, što misliš da će te tvoji ljudi razumjeti. Ja se nadam da me razumijete, da mi ne zamjerate", kazao je Škoro i dobio pljesak.

"Bitno je da nitko od vas nije došao prisilno, ni dovezen autobusom, neće dobit ni kobasice ni pivo", nastavio je i ponovno zaradio pljesak okupljenih.

Škoro je najavio kako će sutra odgovarati na pitanja građana.

"Sutra ćemo napraviti ono što narod hoće. U dosadašnjoj kampanji naslušali smo se svega i svačega, vidjeli smo svašta, puno toga nalikovalo je na režiranu predstavu, dobro kontroliranu predstavu.

Ja ne volim sudjelovati u takvim cirkusima. Stoga, s obzirom na to da nije bilo moguće dobiti druge prostore, a i 21. je stoljeće, ja ću sutra u 5 do 12 na svom Facebook profilu biti uživo dva do tri sata. Svi će mi se moći javiti, postaviti pitanja, ja ću na ta pitanja odgovarati. Sve će biti uživo, ponavljam, bez ikakvih namještanja. To je jedini pravi način na koji u današnje vrijeme možemo komunicirati sa svojim biračima. Na sve ću odgovoriti, nema nikakvih tajni. Vidjet ćemo tko će prvi odustati, Dok ne padnemo s nogu - vi pitanja, ja odgovor", kazao je Miroslav Škoro.

Komentirao je izjave predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o korupciji u obavještajnim službama.

"To što je, još nekoliko dana aktualna, predsjednica rekla skandalozno je jer je to u njezinoj nadležnosti. Zna se što je pod ustavnom ingerencijom predsjednika Republike. Skandalozno je da netko tko je pet godina predsjednica države i svojom je voljom imenovala novog ravnatelja SOA-e, sada izjavljuje da je to organizacija premrežena koruptivnim i inim aktivnostima

Imam dokaze i indicije da su se činile mnoge stvari. Vidjeli ste što se događa kad se stvari plasiraju preko čudnih medija, drugih zemalja pa čudnim kanalima dolaze do nas. VSOA, SOA, paraobavještajno - ako je i paraobavještajno, kako je moguće da obavještajna služba dopustila da se pojavi paraobavještajno? Predsjednica mora kazati otkad to zna, kome je prijavila, ona je odgovorna.

Ja ću svoje spoznaje vrlo rado iznijeti na odgovornim mjestima jer su stvarno pretjerali. Mislim da je svim medijima i javnosti jasno kako se ponašalo prema meni i mojoj obitelji."

Predsjednički kandidat pita se i zašto se kaska s izdavanjem akreditacija njegovim promatračima iako nije znao reći koliko točno akreditacija nije izdano.

"Čak su iz DIP-a poručili da ove godine neće glasati mrtvi. Dakle, postoje indicije da se u prošlosti to događalo. Zaključio sam da moji promatrači još nisu dobili akreditacije. Oni ne mogu biti legitimni promatrači ako nemaju akreditacije. Ne vidim zašto se kaska", kaže Škoro.

Osvrnuo se i na podršku HDZ-ovca Steve Culeja te kazao kako u Hrvatskoj ne postoji unutarstranačka demokracija, već postoji veliki faraon, aludirajući na šefa HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića.

"Unutarstranačka demokracija u Hrvatskoj ne postoji. Kod nas postoji jedan veliki vođa, faraon, koji odlučuje o unutarstranačkom životu, izbacuje, ubacuje, imenuje ministre, ustavne suce, čistačice. Bit će mi žao ako ikoga izbace iz bilo koje stranke zato što je meni dao podršku", kaže Škoro.

Kazao je i kako je pomilovanje čovjeka u teškom zdravstvenom stanju humanitarno pitanje.

"Svatko tko ispunjava uvjete i u teškom je zdravstvenom stanju - kršćanski je pomilovati ako se to može. Nemojte biti oni koji broje krvna zrnca", odgovorio je.