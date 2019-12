Kandidat za predsjednika Miroslav Škoro u intervjuu za DNEVNIK.hr otkrio je je li u utrku ušao da bi postao predsjednik ili da bi srušio premijera Andreja Plenkovića.

''Ušao sam u utrku s najboljom namjerom da promijenimo način na koji funkcionira jedan dio političkog života koji se lažno naziva parlamentarnom demokracijom, a ustvari je kancelarsko-faraonski sustav'', objasnio je svoj poriv da se uključi u utrku za predsjednika predsjednički kandidat Miroslav Škoro.

Tvrdi da nije imao namjeru bilo kome prigovarati imenom i prezimenom. ''Ali otkako sam se pojavio jako je puno ljudi imalo potrebu vrlo neutemeljeno komentirati mene i ono što ja govorim, pa sam ja odgovorio. Nije mi nakana nikoga rušiti, dijeliti i destrukcija, upravo suprotno, ja bih volio da se stvori elementarni dio zajedništva koji nam je nužan da stvaramo svoju državu i razvijamo demokraciju'', rekao je.

Fokusiran na predsjedničke izbore

Na pitanje hoće li, ako ne pobijedi na izborima, to biti (još jedan) njegov politički kraj ili mu je u planu priprema za parlamentarne izbore, a i one u HDZ-u, Škoro kaže da je fokusiran na predsjedničke izbore. ''Uvjeren sam da će se 22. prosinca dogoditi nulti referendum u nizu referenduma s ciljem da se vlast vrati narodu, a prvi referendum bit će to da skinemo s vlasti Andreja Plenkovića'', objasnio je svoje planove.

''Plenković kaže da je glas za Miroslava Škoru glas za Zorana Milanovića, a on se održava na vlasti s ljudima Zorana Milanovića. Da ga ne podupiru, ne bi bilo ni njega u toj Vladi'', rekao je Škoro. Vjeruje da će već u prvom krugu maknuti tu opciju i mogućnost da Plenković vedri i oblači. Kaže da Plenković personificira način vladavine u kojem je sve podređeno njemu i trgovačkim partnerima. ''Oni odlučuju o svemu; o ministrima, sucima, kako će se glasati, pa o čistačicama na naplatnim kućicama u Čepinu i Šestanovcu'', objasnio je Škoro što najviše zamjera premijeru.

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro Foto: DNEVNIK.hr

Iako želi predsjednički sustav, Miroslav Škoro kaže da ne želi da vlast bude u njegovim rukama, već da predsjednik može imati utjecaja jer ima legitimitet, pa mora moći predstavljati narod. ''Moramo više uključiti narod, a ne biti bahati i misliti da mi sve znamo u ime naroda'', rekao je.

O bahatosti na političkoj sceni: ''Svi drugi su 'vaki, 'naki''

''Tko su oni, koje ste škole završili, koje ste iskustvo stekli. Prvo zaposlenje, ja ministar…'', opisao je kandidat za predsjednika.

Za pozdrav ''Za dom spremni'' rekao je da su pod tim pozdravom počinjeni zločini, ali da su počinjeni i pod pozdravom ''Smrt fašizmu, sloboda narodu'' ili ''Zdravo'', kojim on, kaže, počinje molitvu. Objašnjava da mu je polazišna točka Domovinski rat, u kojem su postrojbe HOS-a bile legitimne postrojbe. ''Svoditi to na jeftine dnevnopolitičke ideološke stvari, jesi li ti za Tita ili Pavelića, to je deplasirano'', rekao je Škoro.

Intrervju za DNEVNIK.hr: Miroslav Škoro i Lana Ružičić Foto: DNEVNIK.hr

Sporno mu je što se bavimo tim pozdravom umjesto onime što je aktualna predsjednica radila posljednjih pet godina. Ponovio je da se on želi sučeljavati, a na pitanje što bi Kolindi Grabar-Kitarović odgovorio na prozivke da je tamburao po Americi i bio u ormaru, odgovorio je: ''Pitao bih je što je radila u mom ormaru devedesetih''. ''Što znači tamburanje? Je li to omalovažavanje hrvatske tamburice i hrvatskog identiteta'', zapitao se i poručio da nije država Ministarstvo vanjskih poslova. Nije mu jasno zašto netko najavljuje kontinuitet. ''Za mene su gospodin Milanović i gospođa Grabar-Kitarović dva lica jednog te istog sustava koji vodi Andrej Plenković. Volio bih da im se omogući da se bave svojim poslovima i velikim ljubavima, a to su međunarodne karijere, a neka nas puste da vodimo zemlju'', zaključio je Miroslav Škoro.

DA/NE pitalice

Biste li vratili Titovu bistu na Pantovčak, treba li vjeronauk biti u školi, treba li zabraniti rad nedjeljom, treba li legalizirati marihuanu i je li ju on kad pušio bila su pitanja na koja smo tražili samo odgovore DA ili NE. A onda je odgovarao na set ili-ili pitanja.

Na kraju nam je Škoro otkrio da pod bor želi zadovoljnu Hrvatsku koja će 22. prosinca izići na izbore i pokazati da ima ljudi koji misle drugačije i misle na zemlju, a ne samo na sebe.