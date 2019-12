Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u ponedjeljak je ustvrdio da je svaki glas za Miroslava Škoru ustvari glas za Zorana Milnovića, odnosno za SDP, te je poručio da je Kolinda Grabar-Kitarović jedina istinska kandidatkinja svakoga tko dijeli vrijednosti "Tuđmanova HDZ-a".

"Glas za Škoru je glas za Milanovića, glas za Škoru je glas za SDP. Prema tome, svi oni drugi koji osjećaju Hrvatsku, koji dijele vrijednosti Tuđmanovog HDZ-a dobro znaju da je prava, jedina istinska kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović”, rekao je Plenković u izjavi novinarima nakon konferencije The Economista "Svijet u 2020.", uvjeren da će Grabar-Kitarović dobiti većinsku potporu hrvatskog naroda.

HDZ je danas onakav kakvoga je htio Tuđman

Novinari su ga pitali za komentar izjave predsjedničkog kandidata Miroslava Škore s predizbornog skupa u zagrebačkom "Lisinskom”, koji je pozvao HDZ-ovce da glasaju za njega te ustvrdio da je Plenković izdao Franju Tuđmana. "Vidim da se jako ulovio mene, valjda je vidio na radaru da sam ja interesantan, kao što sam interesantan bezidejnim i vrlo zlonamjernim političarima Mosta koji oko njega skakuću", prokomentirao je Plenković Škorine riječi.

"HDZ kojeg vodimo danas je upravo ono mjesto, ideja, program, kakav je htio predsjednik Tuđman. HDZ-ovcima sigurno ne trebaju ni Škoro, ni Bulj, ni Grmoja, ni Petrov, ni cijela bulumenta drugih koji su bili tamo da im kažu za koga će glasati. HDZ-ovci će glasati, a i brojni drugi hrvatski građani, za Kolindu Grabar-Kitarović. Podržat će njenu politiku, a i politiku Vlade koju vodi HDZ”, rekao je Plenković. Pojašnjavajući svoju ocjenu, Plenković je ustvrdio kako je Škorin skup bio "razotkrivanje svih tih malih aktera koji žele gricnuti dio HDZ-a, dio HDZ-ovog biračkog tijela”.

Škorin skup je loša verzija "Večernje škole"

"Pretpostavljam da oni kad kažu da smo mi izdali Franju Tuđmana misle na sljedeće - da je Hrvatska, ova Vlada, riješila sve nepravde prema hrvatskim braniteljima. Pretpostavljam da misle na jačanje Hrvatske vojske, na jačanje hrvatske policije, na napredak hrvatskog gospodarstva, na nikad snažniji međunarodni položaj Hrvatske. I siguran sam da misle da smo izdali predsjednika Tuđmana upravo zato što smo vratili 30. svibnja kao Dan državnosti”, dodao je.

Škorine riječi da je glas za Grabar-Kitarović ustvari glas za njega, Plenković je potvrdio rekavši: "Aposlutno da je glas za Kolindu Grabar-Kitarović glas za HDZ pa, ako hoćete, i glas za Andreja Plenkovića".

Potom je ocijenio kako je cijeli Škorin skup izgledao kao loša verzija humorističke emisije "Večernja škola". "Djelovalo mi je kao neka parodija na 'Večernju školu', s tim da je Pervanova 'Večernja škola' bila zabavna, a ovo je bilo loše. Čak loše pročitano, praktički nikakvo, čovjek puno bolje pjeva nego što govori”, ocijenio je Plenković.

Milanović je u ministarstvu "hvatao krivine"

Novinari su ga pitali i za komentar napada Milanovića na njega, na što je Plenković rekao, referirajući se na njegov izborni slogan, da Milanović ima "loš karakter", a nema program. "Što se tiče Milanovića, imate čovjeka kojeg smo mi devedesetih u Ministarstvu vanjskih poslova otprilike gledali - 'jel to onaj koji hvata krivine'. To je bila njegova odlika tada. Koji je očito ušao u kampanju, kako je rekao, s karakterom, a ja bih rekao s lošim karakterom, s neistinama i bez programa. I s nikakvim rezultatima kao premijer".

Na Škorinom je skupu bio i sin Franje Tuđmana, Stjepan, koji je član HDZ-a, a Plenković o tome kaže kako ne zna koju je poruku on time htio poslati dodajući kako "nije doživio njegov pretjerani aktivizam u proteklih nekoliko godina". Na pitanje hoće li Stjepan Tuđman ostati u stranci Plenković je odgovorio: "Vidjet ćemo, mislim da je to nešto što on sam sa sobom mora objašnjavati”.

Plenković ne vidi ništa sporno u tome da ministri sudjeluju na predizbornim skupovima, a o poruci ministra obrane Damira Krstičevića da HDZ nikada neće odvojiti Hrvatsku vojsku od Katoličke crkve, Plenković je rekao kako "Vojni odrinarijat ima važnu ulogu u okviru Hrvatske vojske". (Hina)