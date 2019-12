Predsjednički kandidat SIP-a Ivan Pernar predao je u utorak navečer Državnom izbornom povjerenstvu potpise podrške. Kako je kazao - sakupljeno je 15.000 potpisa podrške za njegovu kandidaturu.

Ivan Pernar skupio je potrebne potpise kako bi se kandidirao na predsjedničke izbore. Kako je sam kazao - skupio je 15.000 potpisa podrške. "Jedini kandidat koji ide na deložacije i koji je za legalizaciju marihuane, nisam čuo da su drugi kandidati o tome govorili", kazao je na putu prema DIP-u.

"Ljudi probudite se iz hipnoze i glasajte za onoga tko je za vas. Neki kandidati koji su do jučer bili uz vlast, danas je kritiziraju. Kolakušić je pristao biti Karamarkov ministar pravosuđa. Jel možete mene zamisliti kao ministra u HDZ-u? Apsolutno to nikad nećete vidjeti", dodao je navodeći kako su mu iz HDZ-a poručili da kontroliraju pravosuđe i medije i da će ga upropastiti.

"Radije u zatvor nego biti njihov žeton. Meni ne trebaju Kolindini kolači u zatvoru, meni treba slobodan narod. Nevolje su dio onoga što svaki čovjek mora proći. Zatvor je nešto neizbježno ako se borite protiv vlasti. Ja sam odabrao svoj put, odabrao sam služiti narodu. Samo jedan kandidat pita HDZ kad će vratiti 24 milijuna kuna, nitko drugi ih to ne pita", kazao je Pernar i dodao kako su u kutijama potpisi koji su ujedno odgovor svim skepticima.

"Onaj kandidat kojeg mediji napadaju i cenzuriraju, to je pravi kandidat. Ostali, oni koje mediji zovu u emisije i o kojima pišu, oni su fake", opisao je Pernar. "Ja sam jedini kandidat koji je pozvao narod da ide sa mnom, jedini koji se ne bahati. Ja sam običan čovjek", kazao je.

"Ljudi su gluhi, nijemi i slijepi pa će glasati za nekog zato što lijepo izgleda ili lijepo pjeva. Ljudi me ne čuju, vjeruju onome što žele vjerovati. Tako je u osobnim odnosima, tako je i u političkim odnosima. Ako im mediji nešto kažu, oni u to vjeruju. Takva je uloga televizije - manipulacija ljudima", opisao je i dodao da mu je ova kandidatura velika čast, ali i veliki teret. "Mogu samo reći onima koji su me omalovažavali cijelo vrijeme da su bili u zabludi, da su njihove nade bile lažne", kazao je Pernar nakon što je predao potpise.

"Niti jedna televizija me nije zvala niti intervjuirala kao ostale kandidate", kazao je i dodao da je narod pročitao sve i da medijima sve manje vjeruje. "Simulirana stvarnost koju prenosite Hrvatskoj je takva kakva je. Da sam ja htio skupiti više potpisa, mogao sam staviti 15 štandova po Hrvatskoj, platiti ljude, no ja to nisam htio. Meni nije bio cilj nametati se, išao sam vrlo umjereno i skromno. Isto je bilo i kad su bili parlamentarni izbori", objasnio je Pernar.