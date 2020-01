Komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček analizirala je govore Zorana Milanovića i Kolinde Grabar-Kitarović nakon drugog kruga predsjedničkih izbora.

Govor Zorana Milanovića bio je iznimno figurativan i iznimno originalan u toj figurativnosti, smatra komunikacijska stručnjakinja Gabrijela Kišiček.

''Podjele koje su se stalno isticale tijekom kampanje on želi izmiriti i ujediniti i to je lijepo. Zahvalio je i onim građanima koji mu nisu dali glas i dao naslutiti kako će izgledati inauguracijski govor. Uvjerena sam da će to biti neka središnja poruka inauguracijskog govora'', kaže Kišiček koju Milanovićev govor podsjeća na govor Donalda Trumpa. ''I on je bio u sličnoj situaciji i i njegov je govor bio usmjeren tom pomirivanju razlika onih koji su mu dali glas i onih koji nisu'', objasnila je stručnjakinja.

Novi hrvatski predsjednik Zoran Milanović: "Neće biti spletki, neće biti tajnih poslova"

Gubitnica Grabar-Kitarović održala govor: "Hrvatska je odlučila, Zoran Milanović će biti predsjednik. Ja ostajem u Hrvatskoj"

Kada je riječ o govoru Kolinde Grabar-Kitarović, Gabrijela Kišiček kaže da je ovo možda njezin ''ponajbolji govornički nastup'' u cijeloj kampanji. ''Jeste li primijetili da uopće sada nije čitala? I gesta joj je konačno prirodno pratila govor. Ne znam što se dogodilo, čini se kao da je sada konačno opuštena i da je u svom najboljem govorničkom izdanju'', rekla je Kišiček.

Iz govora Grabar-Kitarović Kišiček je istaknula figurativnost na kraju njezina obraćanja kada je Hrvatsku opisala riječima ''krvlju stvarana, ljubavlju nošena''. ''Jako lijepa poruka i nešto što je ostavilo Kolindu Grabar-Kitarović u dobrom dojmu. Pravi državnički, damski govor'', zaključila je Kišiček.

''Možemo držati fige''

Oba su kandidata tijekom svog obraćanja zaustavila zvižduke na spomen protukandidata. Kišiček kaže da se time, kao i porukama iz stožera SDP-a i HDZ-a, ''možda otvaraju neki novi putevi političke komunikacije u Hrvatskoj''. ''Da se zaustavlja to vrijeđanje, čestita se protukandidatima, sprječava se omalovažavanje i diskreditiranje političkih oponenata. Možda je ovo danas neki novi smjer političke komunikacije. Možemo držati fige da će to biti tako'', istaknula je stručnjakinja.