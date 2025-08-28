Pokrenuta kampanja s ciljem jačanja posezone u Hrvatskoj

Iako je Hrvatska u samom vrhu europskih zemalja s razvijenim turizmom i bogatom turističkom ponudom, sezonalnost je i dalje izazov. Većina noćenja i prihoda koncentrirana je u ljetnim mjesecima. Upravo zato, posezona, razdoblje koje nudi mirniji, ali jednako bogat doživljaj – ključna je prilika za privlačenje gostiju. Da Hrvatska itekako ima što ponuditi i izvan glavnog dijela turističke godine, znaju Mastercard i Hrvatska turistička zajednica (HTZ), koji su udružili snage u međunarodnoj kampanji One place, endless possibilities usmjerenoj na tržišta Ujedinjenog Kraljevstva i Švicarske.

Hrvatska kao idealna destinacija u posezoni

Kampanja se provodi do kraja rujna, a ista promovira Hrvatsku kao destinaciju koja u jesenskim mjesecima nudi autentična i jedinstvena iskustva – od eno-gastronomije i aktivnog odmora do umjetnosti i kulture. Središnje mjesto kampanje je platforma priceless.com, na kojoj su dostupne posebno kreirane ponude i iskustva.

Primjeri uključuju turu po Dubrovačkim zidinama u ranim jutarnjim satima, luksuzni vikend u Slavoniji s vinskim i outdoor sadržajem, privatno krstarenje po Jadranu ili potragu za tartufima u istarskim šumama. Uz to, dostupni su i ekskluzivni gastronomski doživljaji poput večere s više sljedova u zagrebačkom restoranu Dubravkin put ili radionice kuhanja s autohtonim začinskim biljem na Brijunima. Takva raznovrsnost sadržaja naglašava Hrvatsku kao destinaciju vrijednu posjeta tijekom cijele godine, a ne samo u špici sezone.

Kampanja je okrenuta publici višeg platnog standarda na dva tržišta, Ujedinjenom Kraljevstvu i Švicarskoj. Kroz pažljivo odabrane medijske kanale, od uglednih lifestyle i kulturnih portala do specijaliziranih sportskih i gourmet medija, poruka o Hrvatskoj kao atraktivnoj posezonskoj destinaciji dopire do onih koji su spremni istraživati i ulagati u kvalitetna iskustva.

„Zajedničkom kampanjom javnosti želimo približiti Hrvatsku kao cjelogodišnju destinaciju koja zahvaljujući svojim autentičnim doživljajima, autohtonosti, prirodnim ljepotama i kulturnom bogatstvu privlači turiste i izvan glavnih ljetnih mjeseci. Bitno nam je naglasiti prednosti koje nam posezona u tom vidu donosi, kao što su manje gužve, ugodna klima i pristupačnije cijene, što dodatno motivira goste na putovanje u Hrvatsku tijekom rujna, listopada, ali i kasnije. Vjerujemo da suradnjama poput ove s Mastercardom, stvaramo temelje za održiviji turizam te osnažujemo prepoznatljivost naše zemlje kao sigurne i atraktivne turističke destinacije tijekom cijele godine“, rekao je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Cjelogodišnji turizam jedan je od ključnih ciljeva

Kampanja se temelji na programatskom oglašavanju i preciznom targetiranju različitih tipova putnika: ljubitelja umjetnosti i kulture, eno-gastro entuzijasta i outdoor zaljubljenika. Ovakav pristup omogućuje optimalno korištenje budžeta, ali i stvaranje mjerljivih rezultata kroz povećanje prometa na platformi priceless.com te rast interesa za jesenska putovanja u Hrvatsku.

„Turizam je za Mastercard u Hrvatskoj središnja točka: od podrške malim poduzetnicima i ugostiteljima kroz projekt Uplift, preko obogaćivanja raznovrsne turističke ponude, do globalnog pozicioniranja Hrvatske na platformi priceless.com“, istaknula je Gea Kariž, direktorica Mastercarda u Hrvatskoj. „Suradnja s Hrvatskom turističkom zajednicom na ovoj kampanji logičan je nastavak tih napora, jer pokazuje da atraktivna iskustva koja Hrvatska nudi nadilaze ljetne mjesece. Posezona je sjajno vrijeme da posjetitelji otkriju bogatstvo naše gastronomije, kulture i prirode“.

Suradnja Mastercarda i HTZ-a dio je šire strategije pozicioniranja Hrvatske kao cjelogodišnje destinacije, ali i promocije održivog turizma koji se oslanja na kvalitetu sadržaja i ravnomjerniju distribuciju turističkog prometa. To je posebno važno jer podaci kontinuirano pokazuju da se više od polovine svih noćenja u Hrvatskoj ostvaruje u srpnju i kolovozu, dok se potencijali rujna, listopada i studenoga još uvijek ne koriste u dovoljnoj mjeri. Upravo kroz ovakve inicijative Hrvatska može učvrstiti svoju poziciju među vodećim europskim destinacijama i istaknuti se bogatstvom sadržaja dostupnih tijekom cijele godine.

