Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava, kako nam je neslužbeno potvrđeno, na presici u 11 sati objavit će da napušta HDZ. Ni on ni Miroslav Škoro javno ne potvrđuju da su postigli dogovor, ali doznaje se da će Penava na izbore s Domovinskim pokretom.

Ivan Penava je prelomio. Već godinama je nezadovoljan odnosom Vlade prema Vukovaru kojem je na čelu i koristio je svaku priliku da kritizira Vladu HDZ-a, stranke čiji je i on član. U listopadu 2018. čak je organizirao prosvjed. Sada je odlučio napustiti stranku i svoj politički put nastaviti s Miroslavom Škorom.

Škoro je javno govorio da s Penavom nije pregovarao jer čeka da se razduži s HDZ-om, ali njegovi su ljudi na terenu pregovarali. Navodno su već dogovorili da će Penava biti nositelj liste Domovinskog pokreta u 5. izbornoj jedinici.

Penavin je plan bio povući sa sobom cijeli vukovarski HDZ, ali to se izjalovilo i za njim će nekolicina njih, ali među njima imai viđenijih članova stranke. HDZ bi tako mogao izgubiti vlast u Vukovaru.

Ivan Penava Foto: DNEVNIK.hr

Nije obavijestio kolege u HDZ-u

Nakon što je Opcija za promjene doživjela fijasko na unutarstranačkim izborima u HDZ-u, postalo je jasno da za Penavu neće biti mjesta na izbornim listama HDZ-a. Stoga je Penava tražio drugi put. I pronašao ga sa Škorom. O svojoj odluci nije obavijestio kolege u dosadašnjoj stranci. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u utorak je izjavio da ne zna što će Penava učiniti jer se nisu čuli. "Vlada je pomogla Vukovaru kao ne znam koja Vlada do sada, u svim segmentima, svjesno, namjerno, to ćemo nastojati raditi i u budućnosti. Kakvi su planovi gradonačelnika Vukovara, ja ne znam. On me o tome nije obavijestio, obično u takvim situacijama ako netko ima planove, red je da o tome nešto kaže", poručio je premijer.

Andrej Plenković Foto: DNEVNIK.hr

Nedavne izjave potvrdile da slijedi - razlaz

Da Penava i Plenković više ne mogu čak ni za javnost glumiti da je sve u redu pokazale su nedavne izjave. "Osigurali smo da Borovo u gradu Vukovaru, tu šaljem poruku gradonačelniku Vukovara, radi isključivo zahvaljujući angažamanu države i Vlade", rekao je premijer, a to je Penavu nagnalo da sazove konferenciju za medije. "Borovo je u državnom vlasništvu i za njegovo stanje odgovorna je ova Vlada kao i prethodnih 13. Poruka premijeru je da ova Vlada i država postoje prije svega zahvaljujući angažmanu Vukovara i stradalnika grada Vukovara i da to nikada ne zaboravi ni on ni druga Vlada koja ima doći, a prijetnje tipa 'lezite dolje' za Vukovarce su stvar prošlosti", uzvratio je Penava. Plenković je kasnije rekao da ne vidi kako je netko njegovu izjavu mogao shvatiti kao prijetnju. Ali tako ju je shvatio i Miroslav Škoro.

Miroslav Škoro Foto: Screenshot

Detalje ćemo doznati na Penavinoj konferenciji za medije u 11 sati, a moći ćete ju UŽIVO pratiti na portalu DNEVNIK.hr.