Pravomoćno osuđeni Tomislav Horvatinčić umjesto na odsluženju zatvorske kazne zbog pomorske nesreće u kojoj je smrtno stradalo dvoje Talijana, bezbrižno ispija kavicu na Cvjetnom trgu.

Lijep dan Tomislav Horvatinčić iskoristio je za uživanje s boljom polovicom na Cvjetnom trgu, gdje su ga snimile kamere Nove TV. Nakon što su popili piće, pao je poljubac, a onda su otišli svatko na svoju stranu, Horvatinčić u banku.

Reporterka Viktorija Bednjanec upitala ga je kako je. ''Dobro sam, zašto?'', odgovorio je kao iz topa Horvatinčić. Onda ga je novinarka pitala kako to da nije u zatvoru, pa je okrenuo ploču. ''Bolestan sam, liječim se. Čekam sad ponovno jednu operaciju i to je to'', odgovorio je. Na pitanje kakvi su mu planovi za dalje rekao je da mu je u planu samo liječenje. ''A kako se osjeća bolestan čovjek? Kavu, jesti, piti, to moramo'', poručio je Horvatinčić.

Tvrdi da ga nije strah korone. ''Poštujem upute Stožera i pridržavam se, ne družim se s ljudima i u izolaciji sam u Samoboru na svom imanju i to je to'', rekao je usred Zagreba.

Sudac izvršenja Županijskog suda u Zagrebu odredio je Tomislavu Horvatinčiću da na izdržavanje kazne mora doći još 30. ožujka, a on je zatražio odgodu zbog lošeg zdravstvenog stanja. ''Ima ozbiljno zdravstveno stanje, rana nakon operacije je procurila, pa se mora javljati liječniku i ne može u zatvor'', rekao je početkom ožujka njegov odvjetnik Velimir Došen. U međuvremenu je koronavirus odgodio njegov odlazak u Remetinec. Tako je umjesto iza rešetaka Horvatinčić na špici.

Tomislav Horvatinčić pravomoćno je osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora za pomorsku nesreću u kojoj je smrtno stradalo dvoje ljudi.