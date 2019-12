Tomislavu Horvatinčiću potvrđena je presuda prvog stupnja četiri godine i 10 mjesec zatvora za pomorsku nesreću u kojoj je smrtno stradalo dvoje ljudi. Njegov odvjetnik Veljko Miljević za DNEVNIK.hr otkrio je koji su sljedeći koraci u Horvatinčićevu slučaju.

Sud u Zadru potvrdio je presudu šibenskog Općinskog suda i osudio Tomislava Horvatinčića na četiri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pomorske nesreće u kojoj je živote izgubilo dvoje ljudi. Također, zadarski je Sud odbio sve žalbe.

Veljko Miljević, odvjetnik Tomislava Horvatinčića, za DNEVNIK.hr kazao je da će se još baviti samom presudom. ''Tomislavu Horvatinčiću sudio je nenadležni sud. Prema tome, to će cijela Europa čuti i znati'', kaže Miljević.

Horvatinčić se oglasio o presudi: "Neću ništa komentirati, nisam je još vidio. Kad je dobijem, komentirat ću uživo"

Skica koja je promijenila sve: Kako je crtež koji je objavilo Provjereno postao ključni dokaz na suđenju Horvatinčiću

U medijima se spekulira o mogućnosti da bi Horvatinčić zbog bolesti mogao ishoditi odgodu služenja kazne. ''To mi je jako zanimljivo da se javnost već bavi njegovim odlaskom na izvršavanje kazne. Neće to ići tako brzo kao što si je to neki štab zamislio. Neće ići'', poručuje Veljko Miljević.

Miljević kaže da je Horvatinčićevo zdravstveno stanje ozbiljno narušeno, no da o svemu postoji opsežna dokumentacija s kojom je sud i upoznat. ''Sudske vještakinje koje su radile pitanje njegove ubrojivosti imale su svu dokumentaciju koja bi se toga ticala. Prije tri i pol godine on je na Rebru imao jednu tešku operaciju digestivnog trakta, o čemu postoje svi podaci u spisu, a on zbog toga nije niti malo ometao postupak, što bi svi drugi na njegovu mjestu učinili. I postupak se uredno odvijao. On je dva mjeseca nakon operacije normalno bio na raspravi, a operacija je bila izuzetno teška'', rekao nam je odvjetnik Tomislava Horvatinčića.

Kada se može odgoditi služenje kazne?

Veljko Miljević kaže da kada je riječ o odgodi služenja zatvorske kazne postoji razrađena procedura kojom se o tome odlučuje.

Prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora, molba za odgodu može se podnijeti u roku od tri dana otkad osuđenik dobije rješenje da mora ići u zatvor. Molbu može podnijeti i nakon isteka tog roka, ali ne kasnije od tri dana nakon što se otkrije da postoje razlozi koji bi mogli odgoditi izdržavanje kazne.

Razlozi za odgodu, stoji u Zakonu, obuhvaćaju teške akutne bolesti ili znatno pogoršanje kronične bolesti koja se ne može liječiti u zatvoru, smrt člana obitelji osuđenika, završetak školske godine ili polaganje ispita.

Razlog odgode izvršavanja kazne može biti rizična trudnoća ili ako do poroda ne preostaje više od šest mjeseci te skrb o djetetu mlađem od godinu dana ili maloljetnim, starim, bolesnim i nemoćnim članovima obitelji.

Također, odlazak u zatvor može se odgoditi i zbog obavljanja neodgodivih sezonskih radova i radova izazvanih elementarnom nepogodom onda kada u obitelji osuđenika nema druge radno sposobne osobe te obveza dovršavanja započetog posla zbog čijeg bi neobavljanja nastala znatna materijalna šteta.