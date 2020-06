U serijalu Dnevnika Nove TV predstavljaju se profili čelnika stranaka koji žele pobijediti u političkoj utakmici i postati predsjednik Vlade. Prvi čiji profil se predstavlja građanima je šef HDZ-a Andrej Plenković. Pravnik, diplomat, premijer, karijeru gradi od devedesetih. Što javnost ne zna o Andreju Plenkoviću?

Radni dan Andreja Plenkovića traje dvanaest sati. I tako već četiri godine otkako je premijer.

''Moj dan počinje oko 6, 6:15. Kad se budim pročitam sve što dobijem na mail, pregled tiska. Do 7 sati znam što se zbiva. Onda se bavim djecom, to je otprilike jedini trenutak kad se vidimo. Pokušamo malo zajedno doručkovat. Dođem u Vladu oko 8 ili 9 sati'', opisuje početak svog radnog dana Plenković. Nakon toga počinju sastanci, odlasci na teren.

Svoj put gradi sam

Profesionalni put gradi sam. Iza njega, kaže, ne postoji siva eminencija. "Sve što u životu radite, radite na temelju vlastitih promišljanja, gledate tuđa iskustva, ljudi s kojima ste bliski, s kojima radite, s kojima se konzultirate, gledate njihove uspjehe možda i pogreške. Najbolje je učiti na tuđim greškama'', kaže šef HDZ-a.

Andrej Plenković rođeni je Zagrepčanin, dalmatinskih korijena. Završio je Obrazovni centar za jezike, odnosno današnju XVI. gimnaziju. Njegova profesorica talijanskog jezika Nina Karković prisjeća se da je Plenković na nastavi bio vrlo aktivan.

Prijatelj iz djetinjstva Krunoslav Katičić priča da se Plenkovićem zna iz kvarta u kojem su sate i sate provodili na košarkaškom igralištu. Dobri su prijatelji ostali i dan danas, ali i stranački kolege. ''Kad si s nekim 35 godina prijatelj, onda možemo reći da je to pravo prijateljstvo'', govori Katičić.

Najmlađi savjetnik šefa diplomacije

Andrej Plenković je završio pravo, a 1994. godine zaposlio se u Ministarstvu vanjskih poslova. Magistar je znanosti i tečno govori četiri strana jezika. Bio je najmlađi savjetnik tadašnjem šefu diplomacije Mati Graniću, šef odjela za europske poslove, a 2000. godine vodio je Granićev izborni stožer.

"Vrlo pedantan. Odlično educiran. Razumio je državnu politiku. Strogo je provodio. Bio je profil političkog centra ono što sam bio i ja. On je bio čovjek koji nije volio lokale, on je bio čovjek koji je radio dan i noć. Uvijek je bio čovjek od zadaće i zadataka'', kaže Granić.

Imenovan je u tim za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Odlazi u Bruxelles u hrvatsku misiju, a 2005. godine postaje zamjenik veleposlanika u Parizu.

''Od tad nismo popili ni jednu kavu''

Na poziv Gordana Jandrokovića, 2010. godine prihvatio je mjesto državnog tajnika u Vladi Jadranke Kosor. Godinu dana kasnije ona ga je učlanila u HDZ, a 2012. bio je kandidat za njezina zamjenika na unutarstranačkim izborima.

"Nakon izbora u HDZ-u na kojima smo i on i ja izgubili svi naši kontakti su se do danas prekinuli. On se više nije javljao. Mi nismo popili ni jednu kavu, što bi bilo logično jer smo bili neka vrsta ekipe. Međutim, danas kad upišete na stranice HDZ-a pojam Jadranka Kosor onda vam računalo izbaci da pretraga nije dala rezultata'', kaže Kosor.

Nizale se afere i smjene

Plenković je otišao u Europski parlament, a tri godine kasnije na Saboru HDZ-a jedini indirektno kritizira poljuljanog Tomislava Karamarka. Na izvanrednim stranačkim izborima, samo mjesec i pol kasnije, preuzima HDZ i iste godine pobjeđuje na izborima. No, došli su i problemi – Agrokor, izlazak Mosta iz Vlade, ulazak HNS-a, Milan Bandić i žetončići, afere i ostavke ministara.

U Bruxellesu Plenković pliva kao riba u vodi i preuzima presjedanje Europskom unijom. A teške riječi pale su za vrijeme izbora u HDZ-u. "Stvorio je kult obožavanja velikog vođe'', rekao je Milijan Brkić.

Nakon pobjede, stigao je koronavirus, pa potres u Zagrebu. U svim tim kriznim situacijama, kaže Davor Božinović, Plenković je uvijek smiren. ''Nikad ne gubi fokus i nije jednostavno čovjek koji je sklon paničnoj reakciji. Vrlo je analitičan i onda kada svi oko njega znaju izgubit živce'', otkriva Božinović o Plenkoviću.

Kosor: Uvijek je isti, misli da je bolji od drugih

No, još je nešto karakteristično kod njega, a to je – kašnjenje. ''Imamo puno obaveza treba puno sati da bi se sve stiglo'', opravdao se predsjednik HDZ-a.

Bivša šefica kaže – uvijek je isti. "Misli da je puno bolji i od drugih kolega u stranci. Ali i od sviju nas. Na neki način često mi se doima i kad razgovara s vama novinarima zaista s nebeskih visina, da se jedva suspreže zbog toga zaista što misli da se za sve nas male i nikakve žrtvuje'', govori Jadranka Kosor. I sam Plenković kaže da ljudi ponekad imaju dojam da je bahat.

Životni moto Andreja Plenkovića

U braku je sa samozatajnom Anom Maslać Plenković, pravnicom rođenom u Dubrovniku, s kojom ima sina Maria i kćer Milu. U stresnom poslu političara najteže mu pada odvojenost obitelji i brojni napadi koji se, kaže, reflektiraju i na njegove bližnje.

Da ima više vremena, provodio bi ga, kaže, s obitelji. ''Mila se rodila u mandatu. I onako, poznajemo se. To mi je najteža situacija moram priznati. Mario je sada veći i on već čvrsto demonstrira nezadovoljstvo izostanka tate'', otkrio je Plenković.

Životni moto Andreja Plenkovića je iskoristiti vrijeme koje ima na najbolji mogući način. ''Ono kad ste mlad čujete za 'Carpe diem'. To prvo ne shvatite, ali kako vrijeme prolazi sve više imam to na umu i nastojim riješiti što više obaveza'', kaže Plenković koji sada igra političku utakmicu života.

