Premijer Andrej Plenković ponovno je komentirao slučaj Josipe Rimac i aferu vjetroelektrane, a naglasio je da je katastrofa što iz sustava cure informacije. Žestoko je komentirao i izjave predsjednika Zorana Milanovića.

Premijer Andrej Plenković rekao je da će se sve provjeriti, ali da ne vidi ništa sporno u odluci ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića.

Na pitanje je li on postao uteg Vladi, s obzirom na to da je deblokirao projekt vjetroelektrana, Ćorić je ranije odgovorio da će to procijeniti predsjednik stanke. ''Moj mandat je mojem predsjedniku svaki dan na raspolaganju. Kad bude mislio da ne trebam biti dio tima, poštovat ću njegovu odluku'', poručio je ministar.

Premijer ponavlja da će se sve raščistiti. ''Ministri su odgovorni za svoj posao, svatko ima svoju nadležnost, ne može sve Vlada. Sve će se provjeriti, ali ne vjerujem da je Ćorić nešto potpisao da se nije konzultirao. Sa mnom se nije konzultirao, ali nije ni trebao'', objasnio je Plenković. Nema informacija da je Europska komisija tražila očitovanje jer nije bilo studije utjecaja na okoliš.

Zašto je Rimac smijenio ekspresno?

Plenković odbacuje tezu da su izbori razlog zbog kojeg je odluku o razrješenju državne tajnice Josipe Rimac donio ekspresno, a ranije je u slučaju Lovre Kuščevića oklijevao. ''Bilo je niz političko-medijskih-orkestriranih trešnji s ciljem rušenja Vlade, od fusnote kod ministra obrazovanja do ne znam čega... Gdje su ti procesi?'' rekao je premijer i dodao da se Kuščeviću stavljalo na teret nešto iz prošlih vremena, dok je bio na čelu općine Nerežišća, a ne iz vremena Vlade.

''Ne treba biti doktor prava da se, kad se vide transkripti, donese zaključak. Zato smo reagirali odmah, bez dileme'', rekao je. Kaže da treba pričekati hoće li Rimac tražiti pravo na 6+6 mjeseci plaće i objašnjava da mu se to ne sviđa, ali da je takav zakon. ''Što ja sad tu mogu? To je predviđeno kao cooling off period, a ovo je neka druga vrsta cooling offa'', poručio je premijer.

O curenju informacija: ''To je katastrofa''

Razljutilo ga je curenje informacija odnosno pucanje mjera u slučaju. ''Strašno je to, to je moglo izaći iz DORH-a ili policije, sigurno nije iz knjižnice. To je katastrofa, moraju pronaći tko je to'', zaključio je.

Na pitanje zašto su, osim u dijaspori, nositelji HDZ-ovih lista muškarci, Plenković je odgovorio da svi koji nose liste imaju naslov da to budu - predsjednik Vlade, potpredsjednici Vlade, ministri... Podsjetio je na kojim su sve pozicijama HDZ-ovke. Dodao je da će nastojati poštivati kvotu od 40 posto oba spola na listama i priznao da to nije lako. Za Damira Krstičevića rekao je da je bivši ministar odlučio da u ovom trenutku ne želi na izbore. ''Nositelj će biti Vili Beroš, rođen je u Splitu, Hvaranin, kao ja pola, pomoći ću mu i pobijedit ćemo'', uvjeren je.

Premijer Plenković komentirao je i izjavu Zorana Milanovića koji je rekao, misleći na premijera, da neki ljudi pucaju pod pritiskom. "Ova vrsta ponašanja je opasna. Ona je naprosto iz usta nekoga tko ima u rukama represiju. Oprezno, gospodo", poručio je predsjednik države.

Plenković mu je odgovorio kako mu je bolje da poštuje Dan državnosti.

"On ima neke konstrukcije, bilo bi mu bolje da poštuje Dan državnosti nego da izmišlja razne konstrukcije", kazao je premijer.

Kazao je i da će ministar Ćorić biti na listi u sedmoj izbornoj jedinici.