Plenković prozvao Milanovića: "Po kojoj logici treba postojati razumijevanje prema Putinu?"

Premijer Andrej Plenković rekao je u srijedu da ne zna po kojoj logici bi trebalo biti razumijevanja prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu koji ratuje protiv Ukrajine više od tri godine i prozvao predsjednika Zorana Milanovića da više zagovara stav Kremlja nego Hrvatske, nakon što je hrvatski predsjednik poručio da nema opravdanja za izostanak dijaloga zapadnih lidera s Rusijom.

"Nema trunke razumijevanja, ni opravdanja..."

"Nema ni trunke razumijevanja ni opravdanja ni bilo čega što bi bilo tko tko predstavlja Hrvatsku, Hrvate i hrvatsku politiku mogao u svojim nastupima imati prema Putinu i Rusiji. Ne znam po kojoj to filozofiji, formuli, logici, kojem pravu i kojim načelima se tako nešto događa. Mi imamo njega koji praktički tri godine zagovara više stav Kremlja nego stav Hrvatske, Zapada i svih ostalih i to se ovdje pustilo kao da je okej. Da idete pitati javnost u anketama, mislim da bi bilo fifty-fifty za Rusiju. To je sramota hrvatskog javnog prostora i hrvatske javne političke scene", rekao je Plenković novinarima u srijedu.

Plenković je naglasio da je "Rusija agresor na Ukrajinu i razlog u protekle tri godine zbog čega je vaša cijena plina, vaša cijena struje, cijena nafte koja dolazi u Hrvatsku, veća i puno zahtjevnija za platiti", kao i da je "Rusija ta koja je okupirala i ilegalno anektirala četiri ukrajinske regije plus Krim. Rusija je ta koja je odgovorna za milijune izbjeglica i prognanih, za razaranje ukrajinskih gradova i infrastrukture".

Milanović: "Nema opravdanja da se ne razgovara"

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u utorak da ne postoji nikakvo opravdanje za izostanak dijaloga zapadnih lidera s Rusijom.

"Nema nikakvog opravdanja da se ne razgovara. Čemu inače služi diplomacija? Dnevnicama? Plaćama?", rekao je Milanović na zajedničkoj izjavi za medije sa slovačkim kolegom Petrom Pellegrinijem na Pantovčaku.

Pellegrini je rekao da bi čelnici poput talijanske premijerke Giorgie Meloni i njemačkog kancelara Friedricha Merza "trebali putovati i susretati se i s ruskom stranom i pregovarati o što bržem okončanju rata".

"Putin je nešto između diktatora..."

Milanović je kazao da je u ratu u Ukrajini na strani slabijeg, "ali Ukrajinaca kao naroda, a ne vlasti". Dodao je da taj rat vode vojske, a da je ruska premala za ambicije Moskve za koje joj "treba tri puta više vojnika".

"Pravi diktator bi te ljude mobilizirao. Međutim, Putin je nešto između. Ne može si priuštiti tri milijuna vojnika koliko bi mu trebalo da taj rat završi. Radi s onim što ima: manje-više profesionalnu vojsku. Ukrajinska vojska je narodna vojska bazirana na mobilizaciji u dobroj mjeri i prisilnoj. Tako funkcionira rat", istaknuo je hrvatski predsjednik.