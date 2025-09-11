Galerija 6 6 6 6

U Novalji, mjestu na otoku Pagu koje uspješno balansira mir, blizinu mora i svakodnevnu funkcionalnost, niče moderna stambena zgrada s ukupno šest stambenih jedinica, a možete je vidjeti na platformi Bijelo Jaje. Lokacija je samo 400 metara udaljena od mora i najužeg centra, a svi svakodnevni sadržaji poput trgovine, pekarnice i kafića dostupni su unutar 200 metara. Taman onoliko koliko treba za jutarnju šetnju po kruh.

Zamislite život u kojem jutarnju kavu pijete na terasi uz cvrkut ptica i pogled na borove, a more je uvijek tu, samo nekoliko minuta hoda od vašeg doma. U kojem svaki dan ima svoj mir, a ulice nisu prepune žurbe, već smijeha i poznatih lica.

Upravo takav osjećaj donosi život u Novalji, mjestu koje nije samo destinacija nego je i pravi dom za one koji cijene spoj prirode, udobnosti i istinske mediteranske opuštenosti.

Nova zgrada u Novalji: Tvoj kutak mira i udobnosti, korak do mora i grada (Foto: VALIDUS NEKRETNINE d.o.o.)

Udobnost i funkcionalnost prilagođena vašim potrebama

Za obitelji koje traže sigurno mjesto za djecu, za parove koji žele bijeg iz gradske gužve ili za one koji traže investiciju koja ima i dušu i računicu, Novalja nudi sve to. Ovdje se živi s mjerom, ali i s punim plućima.

Zgrada je trenutačno u izgradnji, no već sada plijeni pozornost svojom suvremenom arhitekturom i kvalitetom gradnje. Građena je kombinacijom betona i opeke, što je čini otpornom na potrese, a naglasak se stavlja na vrhunske materijale i detalje – od talijanske keramike na podovima do troslojnih PVC stakala na prozorima. Cijela zgrada imat će termofasadu, a svaka jedinica bit će opremljena sustavom grijanja i hlađenja preko klima-uređaja, što doprinosi udobnosti stanovanja tijekom cijele godine.

Dostupna su još dva stana i jedan apartman. Jedan stan površine od oko 72,65 m² uključuje dnevni boravak s blagovaonicom i kuhinjom, spavaću sobu, kupaonicu, natkrivenu terasu i prostran vrt od čak 124 m². Tu je i privatno parkirališno mjesto, a sve zajedno čini skladnu cjelinu idealnu za one koji žele udobnost kuće, ali u formatu modernog apartmana.

Drugi stan, smješten na prvom katu, nudi nešto kompaktniji raspored: dnevni boravak, blagovaonica i kuhinja, spavaća soba, kupaonica, balkon i vanjsko parkirališno mjesto. S ukupnom neto korisnom površinom od oko 56 m², ovaj stan idealan je za parove ili za one koji traže pametno organiziran prostor za odmor ili povremeni boravak.

Apartman na drugom katu nudi idealan spoj udobnosti i funkcionalnosti. Svijetli dnevni prostor povezan s kuhinjom i blagovaonicom pruža prostor za druženje, a balkon poziva na opuštanje uz pogled i svježi mediteranski zrak. Ovaj stan pravi je izbor za one koji žele živjeti ili odmarati se u mirnom okruženju, a istovremeno biti blizu svih sadržaja i prirode koja okružuje Novalju.

Pogodno za sve stilove života

Ovu zgradu ne izdvaja samo dizajn već ravnoteža između funkcionalnosti i ugođaja. Stanovi su jednako prikladni za stalno stanovanje, vikend-bijeg ili turistički najam, s obzirom na sve češće tražene kvalitete kao što su mirna, a povezana lokacija, moderna gradnja i energetski razred A.

Useljenje je planirano najkasnije do 30. lipnja 2025., a dodatne informacije možete potražiti na platformi Bijelo Jaje.

Život u Novalji nije samo odabir mjesta već i načina na koji želimo živjeti. S morem nadohvat ruke, u skladu s prirodom, ali i u blizini svega što nam treba. Ovi stanovi nisu samo zidovi i krov već poziv na stvaranje uspomena, na uživanje u svakom zalasku sunca i na svakodnevni mir koji toliko znači.

Ako tražite mjesto koje ćete zvati domom, u kojem svaki dan počinje i završava osjećajem sreće i ispunjenosti, možda ste upravo ondje gdje trebate biti.