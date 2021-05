Vukovarski gradonačelnik i kandidat za novi mandat Ivan Penava, koji po privremenim rezultatima nakon što su obrađena sva biračka mjesta ulazi u drugi krug s kandidatom HDZ-a Nikolom Mažarom, izjavio je u nedjelju da u drugom krugu očekuje pobjedu, a isto očekuje i Mažar.

"Ishodi ovih izbora su relevantni i dominantni za nas i prema njima postotak razlike u moju korist je ogroman, a dominantni ćemo biti i u Gradskom vijeću", izjavio je Penava.

Također je kazao kako su predizborne ankete pokazale da je njegova pobjeda moguća i u prvom krugu, a malo je nedostajalo da se to i dogodi.

HDZ-ov Nikola Mažar također je zahvalio biračima na podršci rekavši kako u drugom krugu izbora očekuje pobjedu.

"Birači su već sada rekli što žele - žele Vukovar mira, Vukovar dobrostanja, Vukovar zadovoljnih stanovnika, a ne Vukovar podjela, nemira i sukoba", rekao je Mažar.

Prema privremenim rezultatima izbora za gradonačelnika Vukovara, u drugi krug ulaze Penava s osvojenih 43,80 posto glasova i Mažar, koji je osvojio povjerenje 24,81 posto birača.

Na trećem je mjestu bivši SDP-ovac i gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, za kojeg je glasovalo 15,48 posto birača.

U Gradskom Vijeću Vukovara Nezavisna lista Ivan Penava-Hrvatska konzervativna stranka ima 41,78 posto glasova, a lista HDZ-a 21,71, dok se na trećem mjestu nalazi SDSS s 11,30 posto.

Izborni prag prešli su i Demokratski savez Srba (5,83 posto) i koalicija "Živim Vukovar" predvođena HNS-om (5,54 posto).

U Gradskom vijeću, nakon niza godina, neće biti SDP-a koji je osvojio povjerenje tek 3,91 posto vukovarskih glasača.

Penava pomrsio planove HDZ-u

Penava je u prvom krugu lokalnih izbora osvojio 43,8 posto glasova birača koji su izašli na izbore. U Gradskom vijeću dobio je devet od 19 mandata, to jest 41,78 posto.

''Išli smo u cijelu kampanju uzdajući se u naš rad, rezultate toga rada. Izvan velikih sustava, protiv velikih sustava. Pometena je konkurencija koja je ostala u utrci za gradonačelnika na 25 posto drugoplasirani, u utrci za Gradsko vijeće na 22 posto. Sjajan rezultat koji nam daje za pravo slaviti ovu večer i sa optimizmom gledati prema naprijed'', rekao je Penava.

Hrvatska demokratska zajednica je prije četiri godine, kada je Penava bio njihov kandidat, dobila 62 posto, govori. Danas su dobili 24,81 posto. ''Mislim da je tu jasna računica, tko je zapravo što radio i tko je kako prošao'', komentirao je.

''Kolegi Mažaru nedostaje 2200 glasova da bi stigao ovo. Dakle, kada bi dobio trećeplasiranog i četvrtoplasiranog, onda bi bio tu otprilike u egalu. Naravno da je to samo teorija, da se u praksi to ne može dogoditi. Ono što sam ponavljao - ako dođe do drugog kruga, razlika će biti tolika da je ona jednostavno nedostižna. Iza mene stoji kompletna operativna infrastruktura koja već godinama donosi pobjede u ovom gradu i ono što je najvažnije, ogroman broj projekata, iskoraka prema naprijed, potpore građana'', zaključio je.