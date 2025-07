Bit će promjenjivo, prijepodne i pretežno oblačno, a zatim sunčanije. Mjestimice kiša, češća u prvom dijelu dana, te pljuskovi s grmljavinom. Lokalno izraženiji pljuskovi ponajprije u središnjim i istočnim predjelima, ujutro i na sjevernom Jadranu, prognoza je Državnog hidrometeorloškog zavoda (DHMZ) za četvrtak.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslijepodne u Dalmaciji i sjeverozapadni te zapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 22 do 26, na Jadranu od 28 do 32 stupnjeva Celzijusovih.

DHMZ je izdao žuta upozorenja zbog vremena koje bi moglo biti opasno. Meteoalarmi su danas na snazi za zagrebačku, osječku i riječku regiju, kao i za područje Kvarnera i Kvarnerića te srednje i sjeverne Dalmacije. Lokalno se očekuju jači pljuskovi praćeni grmljavinom, a u nekim dijelovima moguće su i kratkotrajne oluje.

Meteoalarm Foto: DHMZ

Pogledajte jutrošnje temperature po gradovima u Hrvatskoj:

Temperature u Hrvatskoj 17. 7. 2025. u 7 sati Foto: DHMZ

Više detalja o tome kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak i u danima pred nama pogledajte u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV.