Politički analitičar i profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Rimac te analitičar Žarko Puhovski komentirali su rezultate lokalnih izbora i promjene na političkoj sceni koje su nastupile.

Nakon raspisivanja lokalnih izbora smatralo se da će najvažnija biti borba za vlast u četiri velika grada, gdje dosadašnji gradonačelnici nisu nastavljali mandat, kazao je politički analitičar Ivan Rimac.

"No sada se ponajviše na primjeru manjih, lokalnih sredina vidi da imamo izuzetno jaku smjenu generacija – dosadašnji vladajući političari na izborima su bili izloženi velikom pritisku ili su ih izgubili. Smjena generacija izuzetno je vidljiva, a to se prelijeva i na položaj velikih stranaka, koje su izgubile svoje pozicije. Više se to odnosi na SDP, ali ni HDZ nije ostao netaknut, ima velikih gubitaka na prostorima kojima je dominirao", istaknuo je Rimac za DNEVNIK.hr.

"Bez obzira na to jesu li dotad vladajuće stranke ostale na svojim pozicijama ili ne, vidljivo je da su glasači htjeli nova lica, nove programe. To je otvorilo vrata uspjehu nezavisnih kandidata i onih koje su kandidirale liste građana. Posebno je to izraženo u manjim sredinama jer su u većima za uspjeh na izborima potrebne i veće financije – u većim sredinama, županijama i većim gradovima ipak morate imati neka pristojna sredstva za kampanju. Tu se u utrku moglo startati jedino iz neke pozicije koja je već postojala ili je kandidat već bio poznat građanima.

Veliki igrači trebaju se ozbiljno zapitati koliko će u budućnosti trebati mijenjati strategiju rada ako žele ostati na političkoj sceni. U lokalnim sredinama ima mnogo kandidata koji pokazuju da se mogu nositi s time. Primjer je tu Možemo! i njihovo širenje u drugim sredinama (uz Zagreb), uspjeh u Pazinu i važna uloga koju imaju u sastavljanju skupština i vijeća u nizu ostalih mjesta.

Bilo je i uspjeha velikih stranaka s novim licima, koja moraju ipak imati neko političko iskustvo. Na taj su način uspjeli smijeniti dosadašnje župane i gradonačelnike."

Na pitanje hoće li se sadašnji uspjeh kandidata koji nisu iz velikih stranaka dugoročno odraziti na cjelokupnu političku sliku Hrvatske, Rimac odgovara: "Hrvatska već desetljećima očekuje treću opciju. One su se dosad pojavljivale i ubrzo potom nestajale, u prvom redu zato što su nudile samo kritiku velikih stranaka, a sada imamo treće opcije koje su se u prvom redu usredotočile na vlastite programe. To daje nadu da očekivanja neće biti iznevjerena i sada će se vidjeti tko je sposoban te svoje programe uspješno i realizirati."

Analiza po gradovima

Tomislav Tomašević u nedjelju je u drugom krugu lokalnih izbora postao gradonačelnik Zagreba s dosad najvećim brojem glasova birača, njih 199.630, a protukandidat Miroslav Škoro osvojio je 106.300 glasova.

"To je trijumf platforme Možemo! jer su dobili bolji rezultat nego ikad itko u demokratskoj tradiciji u Zagrebu. To je za njih velika stvar, a od sutra postaje velika odgovornost. Vidjet ćemo kako će izdržati uspjeh, kako će s time izaći na kraj", istaknuo je političar Žarko Puhovski.

Smatra kako je smisao Škorine kampanje bio u tome da se on zapravo kandidirao protiv premijera Andreja Plenkovića kako bi pokazao da je on "jedini ovlašteni branitelj hrvatske desnice, patriotskih, katoličkih, domoljubnih snaga", a samo mu je bilo važno da prijeđe 30 posto.

Novi splitski gradonačelnik Ivica Puljak (Centar) osvojio je 35.565 glasova, a njegov protukandidat iz redova HDZ-a Vice Mihanović 27.106 glasova. "To je veliki neuspjeh HDZ-a, za razliku od Zagreba gdje HDZ nije bio ozbiljno u igri. U Zagrebu je HDZ bio zadovoljan time što je pobijedio SDP. U Splitu je to neuspjeh HDZ-a jer je imao slabog kandidata kojeg nisu uspjeli pogurati", rekao je Puhovski za Hinu.

"Meni je potpuno nejasno kako će Puljak komponirati većinu u Gradskom vijeću. Mislim da je sasvim moguće da do kraja godine budu još jedni izbori zbog donošenja proračuna."

HDZ-ov novi gradonačelnik Osijeka Ivan Radić u drugom krugu lokalnih izbora osvojio je 15.526 glasova, a njegov nezavisni protukandidat Berislav Mlinarević 9241 glas. Puhovski također misli da je Radićeva pobjeda velik uspjeh HDZ-a, na koji se oni mogu oslanjati jer im je dao vjetar u leđa. "Osijek i Zadar njihovi su uspjesi, pri čemu su Zadar imali, a Osijek nisu, pa je Osijek zapravo jedini pravi uspjeh HDZ-a u drugom krugu", ocijenio je.

Novi je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović (SDP), koji je na izborima osvojio 18.902 glasova, a njegov protukandidat, nezavisni Davor Štimac 15.795 glasova. Puhovski smatra kako je Filipović spasio SDP od potopa. "Da su izgubili Rijeku, to bi bio potop SDP-a. Ovako su se uspjeli provući s umjerenim porazom, ali i on pred sobom ima velike poteškoće u kombiniranju većine u vijeću."

Ivan Penava ostaje gradonačelnik Vukovara nakon što je u drugom krugu pobijedio HDZ-ova Nikolu Mažara. Penava je imao 5392 glasova, a Mažar 4529 glasova. "HDZ je razmjerno dobro prošao, ali Penava je bio na neki način predodređen. Za Penavu je neuspjeh da je išao u drugi krug, a sada je dobio relativnim niskim granicama od 50 posto", rekao je Puhovski i dodao da će biti natezanja oko formiranja većine u Gradskom vijeću.

IDS je prvi put nakon 20 godina izgubio vlast u Puli. Novi je gradonačelnik nezavisni Filip Zoričić, koji je osvojio 10.666 glasova, dok je njegova protukandidatkinja iz IDS-a Elena Puh Belci osvojila 8225. "IDS je u mnogim sredinama ljudima predugo bio pred očima i htjeli su ga se riješiti." Iako je IDS izgubio u još nekoliko mjesta u Istri, smatra kako je ona i dalje većinski IDS-ova, iako nije više u rukama IDS-a. Što se tiče budućnosti te stranke, smatra da će ona ovisiti o tome kako će se oni ponašati.

"Oni su bili mikroklijentelistička stranka, koja je živjela od napetosti spram Zagreba. To je isto kao što je HDZ živio od napetosti spram Beograda i Srbije dugo vremena, kad to popusti, onda se dio tog biračkog potencijala prelijeva u druge stranke. IDS-u se u ovom trenutku ne piše dobro ako se ozbiljno ne preustroji", drži Puhovski.