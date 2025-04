Prijelaz između godišnjih doba gotovo nikad nije bez izmjene hladnijih i toplijih razdoblja, pri čemu na putu iz zime prema ljetu, ovih hladnih je manje i sve su blaža, dok ona topla postaju sve učestalija i snažnija. Tako i sad, dok proljeće uzima maha, pred nama je ipak nekoliko svježih dana. Posebno hladno bit će tijekom noći i jutra u prvoj polovici tjedna kad može biti i mraza. Hladnoću nam je donijela stabilna zračna masa sa sjevera Europe. Više-manje stabilno uz vrlo malu mogućnost za rijetke i slabe oborine će se zadržati i dalje. Toplo proljeće vraća nam se u drugoj polovici tjedna.



U ponedjeljak ujutro nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku, pri čemu u Slavoniji može biti slabih oborina: malo kiše, susnježice ili čak poneka pahulja. Na Jadranu će uglavnom prevladavati sunčano. Na snazi je žuti Meteoalarm, u unutrašnjosti zbog temperature koja će se spustiti i koji stupanj ispod ništice pa je moguć slab do umjeren mraz. Na moru upozorenje stoji zbog umjerene i jake bure s olujnim udarima u prvom dijelu dana.



Poslijepodne, izmjena sunca i oblaka, većinom suho te manje vjetrovito nego danas. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti između 7 i 10 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji, promjenjivo oblačno, s kraćim sunčanijim razdobljima uz malu mogućnost i za kap kiše ili poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 6 do 9 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano, na sjevernom Jadranu i pretežno vedro, no povremeno i u gorju i na moru može biti više oblaka. Jaka bura s olujnim udarima će poslijepodne slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura, u gorju oko 7, a na sjevernom Jadranu oko 12, 13 stupnjeva.



Najsunčanije sutra u Dalmaciji. Puhat će umjerena i jaka bura i tramontana, a temperatura će biti između 10 i 14 stupnjeva.



I u nastavku tjedna u kopnenim krajevima djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Pri tom u utorak i ponovno u četvrtak ima mogućnosti i za poneki kraći pljusak ili malo kiše mjestimice. Do srijede još može biti i slabog mraza u jutarnjim satima, no temperatura će ipak postupno i rasti. Osjetno toplije očekuje nas prema kraju tjedna.



Na moru će prevladavati sunčano, a samo prolazno će biti i umjerene naoblake. Uz obalu ujutro bura, u utorak još na udare jaka. Prema otvorenom moru puhat će većinom sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. I na Jadranu svakim danom temperatura će ponovno rasti.



Sunčano i sve ugodnije Darijo Brzoja prognozira za kraj tjedna.