Zbog kroničnog manjka radne snage Europska komisija priprema brojne izmjene koje se tiču budućih profesionalnih vozača.

Snižava se dobna granica za dozvolu za vozače kamiona s 21 na 18 godina, a za vozače autobusa s 24 na 21 godinu.

Jedan od prijedloga je i taj da se vozačka dozvola za motocikle i automobile izdaje na 15 godina, no i to se može smanjiti i to u onim slučajevima ako vam vozačka dozvola služi kao osobna.

Kako voziti na snijegu, kako siguno otvoriti vrata ili voditi brigu o mrtvom kutu - samo su neke od izmjena koje predlaže Europa.

I dok Europa razmišlja o tome - Hrvatska je korak ispred. "Mi imamo zakonska rješenja koja su daleko od ovih rješenja koja se nude. To je tako zato što se sustavno, već duže razdoblje, o tome vodilo brige", objasnio je Sinan Alispahić iz HAK-a.

