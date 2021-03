Politički analitičar i profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Rimac slaže se s općim dojmom kako nam predstoji zanimljiva bitka na predstojećim lokalnim izborima za Grad Zagreb s obzirom na iznenadnu i neočekivanu smrt najdugovječnijeg gradonačelnika Milana Bandića, kojem su ujedno mnogi predviđali pobjedu i na ovih izborima.

Iznenadna smrt Milana Bandića poremetila je dosadašnje strategije strankama i gradonačelničkim kandidatima na predstojećim lokalnim izborima za Grad Zagreb.

''Bit će promjena svakako, svi su bili usmjereni na Milana Bandića i njegovu dugogodišnju prisutnost na političkoj sceni i na čelu grada. Sada treba mijenjati pristupe i bit će zanimljivo vidjeti kako će se postaviti kandidati. Do sada se sve vrtjelo oko Milana Bandića i teze 'mi bismo drugačije', ali sada će se morati iskazati i konkretno reći kako bi to napravili drugačije'', smatra politički analitičar Ivan Rimac.

''Do sada su zagrebački izbori bili groblje kandidata i svakakve su strategije pokušavane, a nijedna nije u potpunosti uspjela. Zbog toga su kandidati to smatrali kaznom i vrlo često su izlazili iz većih stranaka. Donekle se istaknuo uspjeh Anke Mrak Taritaš i Sandre Švaljek, koje su obje imale dugu kampanju, pa je njihov uspjeh, koliko god bio neočekivan, bio i opravdan jer je duga kampanja jedan od ključnih modela koji je potreban za to'', objašnjava.

Neočekivana smrt Milana Bandića sigurno je mnogima pomrsila račune, planove i strategiju jer kampanje su se uglavnom svodile na kritiziranje njegova vođenja grada, a ne na same programe njegova razvoja. Sada je priča drugačija. Oni građani koji su mislili izaći na izbore kako bi glasali protiv Milana Bandića, kao i oni koji su glasali za njega, dva su velika bazena ljudi u koje će preostalim kandidatima i strankama sada biti prilično važno, ali i teško zagrabiti.

''Velike se stranke nisu baš trudile rano iskazati svoje kandidate ni spremnost za ulazak u bitku za Zagreb. Računale su da će ako Bandić ostane na vlasti u gradu zadržati slično stanje politike na državnoj razini. Znali su svi da Bandić praktički i bez kampanje može osvojiti vlast u gradu. Prisjetimo se, kada je zadnji put krenuo u kampanju, imao je izrazito snažne kontrareakcije, nakon toga je zaustavio kampanju i svejedno dobio izbore. Sada se situacija drastično mijenja. HDZ ima potpuno bezličnog kandidata, dok SDP ima možda malo manje bezličnog, ali nedovoljno situiranog i nedovoljno predstavljenog kandidata. Vjerujem da im je sada pomalo krivo što su izašli u javnost s kandidatima. Velik dio biračkog tijela sada se počeo komešati i treba ga znati pridobiti'', smatra Rimac.

Po njegovu mišljenju, najmanje problema u svemu sada ima Tomislav Tomašević, koji je stekao izvjesnu popularnost i izgradio kredibilitet upravo na gradskim temama. ''Tomašević ima šansu, odrastao je politički na ulici. Do sada je mogao biti kritičan, ali praktički nije imao na raspolaganju nikakav budžet. Sada ima priliku, ali mora razmišljati kao da će dobiti taj budžet i jasno reći što bi s njim. Većina njih u toj platformi školovani su i politički odrasli ljudi. Osim ako sami ne uprskaju kampanju, kao što je npr. Ivan Vrdoljak uprskao kampanju Anki Mrak Taritaš, imaju dosta šansi. Do sada su igrali dobro, čak i kada se nisu dali utopiti u koaliciju s SDP-om.''

Onaj tko sada osvoji izbore u Zagrebu, smatra Rimac, ima izrazito velike šanse za izgradnju političke budućnosti na nacionalnoj razini. Radi se o velikom budžetu i ogromnom glasačkom tijelu. ''Osvajanje Zagreba izuzetno je važno pitanje. Siguran sam da će sada u svim strankama biti hitni sastanci. No ne vjerujem u teze da će HDZ sada mijenjati kandidata, iako bi to bio dio legitimne političke borbe, ali nisam siguran da bi građanima to dobro sjelo. Kako bi to izgledalo, kao 'samo smo se malo šalili'. Zato ne dajem velike šanse takvom potezu. Takav potez sigurno bi na neki način utjecao i na mišljenje o političaru, a i o pojedinoj stranci.''

Rimac ne vidi ni Miroslava Škoru kao kandidata za Zagreb jer njegov imidž Slavonca nije lako promijeniti, a osim toga njegova bi kandidatura mogla u velikoj mjeri narušiti njegovu nacionalnu politiku. I Domovinski pokret i Most profilirani su kao nešto drugo, a ne kao stranke koje se bore za čelo grada Zagreba.

No u Zagrebu je problema više nego dovoljno. Tko god da osvoji vlast, čeka ga jako velik posao. ''Imate tu i plus i minus, s jedne strane što god počnete raditi, gotovo da ne možete promašiti. Realni politički problem sada je samo obnova grada. Ali grad je toliko zapušten da će sve što taknete dobro proći i biti bolje od onoga prije. Gdje god uklonite dosadašnji klijentelistički pristup i napravite nešto smisleno, bit će plus, a ako u iduće četiri godine pokažete da se stvari barem malo pomiču s mjesta, pridobili ste trećinu hrvatskog glasačkog tijela'', kaže Rimac i objašnjava kako gradonačelnik Zagreba izravno ili neizravno sudjeluje u izboru gotovo 1500 radnih mjesta u gradu. ''Malo tko ima toliko veliku organizaciju, bit će samo važno na ta mjesta postaviti dobre, poštene i stručne ljude.''