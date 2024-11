Hoće li brod koji je potonio kod Premude ostati na dnu mora? Iz lučke kapetanije stigao odgovor: "Iskreno, ne znam"

"Ne, ne, gotovo je, tone! Puni se morem i tone", čulo se sa snimke Društva Premujana.

Brod Princ Zadra potonuo je na dubinu od 50-ak metara ispred otoka Premude.

"Bračić, Bračić, s vanjske strane je izletija!", snimili su otočani.

Dan nakon havarije, brod težak 300-tinjak tona skliznuo je sa stijene. Umjesto akcije odsukavanja, uslijedila je akcija očuvanja morskog okoliša.



"Ronioci su bili, pregledali i u samom trenutku sudara je upravitelj stroja zatvorio sve, tako da nije moglo doći do ispuštanja, ali se dodatno osigurali ronioci odušnike da ne bi došlo do izlijevanja. I po mojim saznanjima, u ponediljak bi trebalo krenuti, ako vrijeme dozvoli, akcija vađenja tog goriva", najavio je Denis Livljanić, voditelj službe sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Zadar.

Lučka kapetanija naložila je privatnoj brodarskoj tvrtki da to učini.

"U principu sve to ide u dogovoru s osiguranjem, da se vidi kako ćemo to napraviti. Iznad tog broda u momentu dok se ta operacija bude odvijala mora biti brod u kojem će biti ili tank, ili cisterna gdje će to gorivo onda preliti", objasnila je Mirjan Šarin, vlasnica brodarske tvrtke.

Šteta na brodu je totalna. A vlasnica broda na pitanje hoće li Princ Zadra ostati na dnu mora, odgovara da o tome još ne razmišljaju.

"Je, prerano je. Imamo prvi korak, a onda je to drugi korak", rekla je Šarin.

Ni iz Lučke kapetanije zasad na to pitanje ne daju odgovor.



"Što ćemo s brodom, da li će se vaditi, neće se vaditi, iskreno rečeno, ovoga trenutka, ne znam", priznao je Livljanić.

Iz Agencije za obalni i linijski prijevoz nešto konkretniji.



"Vađenje podrtine s morskog dna je propisano pomorskim Zakonikom, nadležna Lučka kapetanija donosi rješenje ukoliko brod predstavlja opasnost za sigurnost plovidbe", objasnila ja Paula Vidovć, ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Neslužbeno, olupina nije na plovnom putu.

"A to je bezveze, oćeš-nećeš, neko je zagađenje. A valjda je skupo"; rekla je Nela iz Molata.

"To će odrediti struka, što treba, što ne treba. Svakako, dobro su prošli putnici", smatra župnik don Zdneko Milić s Ista.

"Njih 72 prošlo je bez težih ozljeda. Brodicama su ih po mraku i buri, spašavali otočani", rekli su iz Društva Premujani.

Ljudski faktor ili tehnička pogreška, policija još utvrđuje. A iz Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu kažuda su u srijedu otvorili sigurnosnu istragu kako bi spriječili slične nesreće u budućnosti i unaprijedili sigurnost plovidbe.

Inače, plovidba do Oliba, Silbe i Premude nije stala. Brodar je osigurao zamjenski brod.

Pročitajte i ovo istraga u tijeku Tragičan kraj potrage za ženom u zagrebačkom Maksimiru

Pročitajte i ovo PROCURIO RUSKI PLAN Jeziva ideja: Rusija će Trumpu predložiti podjelu Ukrajine na tri dijela

Pročitajte i ovo Utrka se zahuktava ANKETA Vlada raspisala izbore: Za koga biste glasali da se danas održavaju?