Bivši ministar turizma Gari Cappelli HDZ-ov je kandidat je za župana primorsko-goranskog. Nakon što je Oleg Butković odbio kandidaturu, u HDZ-u su uvjereni da se Cappelli može suprotstaviti SDP-ovu Zlatku Komadini - koji već 20 godina vlada ovom županijom.

Bivši ministar turizma, gradonačelnik Maloga Lošinja i konzul u Italiji, a sada saborski zastupnik Gari Cappelli - kandidat je HDZ-a za župana Primorsko-goranske županije.

"Ovo mi je izazov jer se nikad nisam kandidirao za župana pa zašto ne bih pokušao. Mislim da poznam Županiju, rođen sam u Malom Lošinju, na otoku, poznam problematiku otoka, Primorja, zaleđa“, najavljuje Capelli.

Politička bitka bit će teška, jer Cappelli se suprotstavlja SDP-ovu Zlatku Komadini koji je župan već dvadeset godina, i u pet mandata nikada nije morao ulaziti u drugi krug izbora.

"Ja izlazim s namjerom da dobijem većinsko povjerenje građana kao što je to bilo do sada. Gospodin Cappelli je relevantan kandidat, ne mogu reći, s time da mi je drago što jer baš on jer on dobro zna što je Županija napravila, čime se bavi i što smo sve napravili tako da vjerujem da bi čak mogao glasati za mene", vjeruje Komadina.

Puno su surađivali

No, teško će do toga doći, iako su surađivali Komadina kao župan i Cappelli kao lošinjski gradonačelnik, a potom i najuspješniji ministar turizma.

"Ono što je kao gradonačelnik napravio napravili smo zajedno. Cijelo to vrijeme dok je on bio gradonačelnik ja sam bio župan i puno smo toga napravili, od muzeja Apoksiomena do boljeg povezivanja Lošinja, gradnje cesta i isto smo uredili školu", kaže Komadina.

"Ja sam bio gradonačelnik u tri mandata dok je gospodin Komadina bio župan, na projektima smo surađivali, ono što se kaže kako se mora tako smo surađivali, nismo imali nekih problema. Naravno u političkom segmentu, kad god su bili izbori, naravno da je svatko svoju stranu zastupao", poručuje Capelli.

Butković odbio kandidaturu

U HDZ-u su se spominjala još neka zvučna imena poput ministra prometa Olega Butkovića koji je, kako doznajemo, odbio ići u utrku za župana.

"Nisam se nikad smatrao rezervom, meni je to izazov, ja sam u životu bio konzul, bio sam gradonačelnik tri puta i svaki puta kad sam išao na izbore sam dobivao, bio sam u Saboru 2007-2010 i sad sam u Saboru, dakle kad god sam se kandidirao ja sam i dobio", kaže Capelli.

Hoće li tako biti i sada, odlučit će građani na svibanjskim lokalnim izborima. Bit će ovo prema svemu sudeći nakon dugo vremena jedna zanimljiva izborna kampanja s dva jaka igrača dviju najjačih stranki u Primorsko-goranskoj županiji.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr