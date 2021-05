Još je nekoliko dana ostalo do lokalnih izbora. Posjetili smo Pazin, grad u središtu Istre, i provjerili što tamošnji kandidati nude građanima.

Još je malo vremena ostalo do lokalnih izbora, a za fotelju iz koje se upravlja centrom Istarske županije, Pazinom, bore se tri kandidata: sadašnji IDS-ov gradonačelnik Renato Krulčić, Suzana Jašić iz stranke Možemo! i SDP-ov Boris Demark. Pitali smo ih što će biti njihovi prvi potezi ako postanu čelni ljudi grada.

"Prvo bih sazvala Dom zdravlja Pazin i istarske domove zdravlja i ostale ključne dionike i vidjela kako povećati kvalitetu pedijatrijske skrbi. Naime, u ovom trenutku u Pazinu pedijatrijska skrb gotovo da i ne postoji", rekla je Jašić.

"Osim komunalne infrastrukture koja je dosta zapuštena, prioritet je rješavanje skrbi o starijim osobama. Ne samo kroz dom za starije, nego i kroz čitav dijapazon izvaninstitucionalnih usluga koje se jednako tako trebaju razvijati", smatra Demark.

Sličan prioritet naveo je i Krulčić: "Nastavak i završetak izgradnje doma za starije, završetak uređenja javnih zelenih površina, uređenje novog autobusnog kolodvora zajedno s pratećom infrastrukturom i uređenje glavnoga gradskog trga."

Kandidate smo pitali i koji je najveći problem u Pazinu. Demark je rekao da taj grad nazaduje kada se usporedi sa svojom okolinom: "To je suštinsko i temeljno pitanje jer se mnogo toga mnogo brže događa u ostalim sredinama."

Jašić je rekla da je "gospodarstvo na autopilotu, imamo mali proračun i zato se kreditima i fondovima pokušavaju krpati projekti koji su uglavnom beton i asfalt", a za Krulčića je "najveći problem broj stanovnika".

Kako popraviti demografsku sliku?

Iako su politički protivnici, svi su kandidati složni da treba zaustaviti iseljavanje mladih, a one koji su iz njega otišli na studij vratiti u grad. No, pitanje je kako to učiniti.

"Kroz poticajnu stanogradnju. Prvenstveno, izgradnju obiteljskih kuća gdje ćemo subvencionirati, odnosno kroz natječaj definirati oko 30 30 parcela na području grada Pazina. Glavna tri glavna kriterija bit će životna dob, broj članova domaćinstva i deficitarnost zanimanja", rekao je Krulčić.

Demark smatra da je iseljavanje vezano uz ekonomski status.

"Bez radnih mjesta, bez tog ekonomskog statusa riješenog, nekog razvoja nema. Uz plaću, tu su i drugi uvjeti vezani za obitelj. Primjerice, mjesto u vrtiću i smještaj koji bi trebao biti povoljan", rekao je.

Stiže kraj lijepom vremenu: Već u noći s utorka na srijedu dolazi promjena koja će obilježiti ostatak tjedna, moglo bi biti i jačeg nevremena

Tko će sada sjesti u vruću fotelju u Vinogradskoj? Upravno vijeće u srijedu će izabrati v. d. ravnatelja

Na kraju, Jašić smatra da je "jedna od ključnih stvari u Pazinu, osim gospodarstva, i nedostatak stanova". Dodala je da je razvoj stambene politike "jedna od ključnih točaka našeg programa" i da "moramo podići još više kvalitetu institucija odgoja i obrazovanja te kvalitetu života".

Osim kandidata, o životu u Pazinu pitali smo i potencijalne glasače. Marija nam je rekla da je Pazin mrtav grad: "To je za starce kao što sam ja, ali za mlade nema." S druge strane, Blanka ima nešto pozitivnije mišljenje o gradu u kojem živi: "Ne bih ga dala za ništa. Problema ima svugdje, ali su ljudi divni."

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr