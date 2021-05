Niz bombaških sukoba i napada talibana proteklih dana u Afganistanu iz kojeg je Hrvatska povukla svoje vojnike, a Amerikanci to tek čine. No, zbog najave da će vojnici izvan hrvatskih granica - i to na Kosovo - nove tenzije između Beograda i Zagreba. Aleksandru Vučiću odgovara hrvatski vrhovni zapovjednik.

Nisu još ni krenuli put Kosova, a već izazivaju tenzije u regiji. Novo pojačanje i dolazak 100-tinjak hrvatskih vojnika naživciralo je srbijanskog predsjednika. Vučićev hrvatski kolega i vrhovni zapovjednik na teze iz Srbije - opet ne ostaje dužan.

"Našim susjedima to smeta, ako im išta znači, nije zamišljeno da im smeta, nije zamišljeno kao provokacija, to je naše pravo, u tome sudjelujemo i tako ćemo se ponašati", govori Zoran Milanović.

Dok ministar obrane i šef vojske na ovu temu ne žele, Milanović pojašnjava - u misiju KFOR-a stižemo kao potpora vojnim pilotima.

"Njih smeta sve, oni i dalje drže svoju javnost u nekoj polutenziji, kriptotenziji nezavršenog rata koji je davno završen i koji su davno izgubili, albanska većina na Kosovu se konsolidirala, priznata je od skoro cijele EU i to je stvarnost", naglasio je Milanović.

Retorika srpskih vlasti neodgovorna i za stručnjake za sigurnost.

"Nikada nismo igrali takve igre i provokacije za razliku od drugih", komentira Nikola Brzica, stručnjak za sigurnost.

I dok u jednu vojnu i geopolitičku igru šaljemo pojačanje, iz druge, u Afganistanu, smo otišli.

"Tamo će na vlast doći talibani, to je potpuno jasno, to više nije hrvatska briga'', zaključio je Milanović, te poručio da odmazde nad Hrvatskom neće biti

Niz bombaških zasjeda, palež i sada su afganistanska svakodnevica.

Talibani ne prezaju ni pred čim, ali i negiraju da su bili upleteni u jedno od posljednjih krvoprolića u Kabulu. Na meti su školarci. Nasilje raste s američkom i odlukom saveznika da povuku svoje vojnike iz tog ratnog okruženja.

"Ispada da su talibani, ohrabreni sa povlačenjem Amerike i ovo sada vide kao priliku da se razračunaju sa svojim oponentima na afganistanskom tlu", objašnjava Brzica.

Prije 14 mjeseci kada je s Amerikancima potpisan povijesni sporazum koji je trebao okončati sukob - talibani su se trebali suzdržati od napada. Već je tada bilo jasno kako neće biti jednostavno.

"Razine nasilja kojima svjedočimo sada - stvarno je zabrinjavajuće i pitanje je koliko dugo afganistanska vlada može opstati u tim okolnostima. Mislim da s obzirom na događaje u zadnjim mjesecima - teško da će se takva država izgraditi", izjavio je Brzica.

Apsolutni kaos u Afganistanu, smatra Nikola Brzica nikome ne odgovara. I pribojava se da će se Europa, pa tako i Hrvatska naći pred novim, migrantskim izazovom.

"Veliki problem za Europu, ali ne i za Ameriku jesu migracije koje proizlaze iz nestabilnosti u Afganistanu. COVID je smanjio intenzitet, ali nisu prestale te migracije i bojim se da ćemo posljedice toga tek vidjeti", rekao je.

Kako bilo, neće ići glatko s odmicanjem od talibanskog režima. Povlačenje iz države u kojoj je Hrvatska imala više od 5500 vojnika, trebalo bi trajati simbolično do 11. rujna i tako označiti kraj 20-godišnjeg i najdužeg američkog rata.

