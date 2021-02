Umirovljenicima s prosječnom mirovinom od 2.500 kuna stiže povišica od svega 13 kuna na ime usklađivanja mirovina.

Život je već poskupio u siječnju u odnosu na prosinac prošle godine, izvijestio je Zavod za statistiku. Od hrane, prijevoza, režija do kućnih potrepština. U takvoj situaciji umirovljenicima s prosječnom mirovinom od 2.500 kuna stiže povišica od svega 13 kuna na ime usklađivanja mirovina.

Ministar Aladrović sastao se s umirovljeničkim udrugama koje traže jednokratni covid dodatak na mirovinu. S povišicom od 13 kuna neki imaju ozbiljne planove. "Da bi si mogla kupiti kuću na Lastovu otprilike za to", poručuje ironično umirovljenica Davorka.

Kasnije ipak kaže: "Mogu si kupit šampinjone za mirovinu koji su jeftini. Šampinjone i jaja. Na tom živim", napominje. U odnosu na prosinac prošle godine u siječnju je poskupjela hrana, piće, prijevoz, stanovanje, voda, struja, plin, kućanska oprema, kaže posljednji izvještaj Zavoda za statistiku. U COVID dodatku mnogi vide dragocjenu pomoć.

"Sve kaj se dobije dobro dođe ali mirovine su jako male", ističe Nada. "Dosta je poskupio plac, riba naročito", napominje umirovljenica Sonja. Sindikat i Matica umirovljenika od Vlade i dalje traže jednokratno COVID dodatak u iznosu od 150 eura za one s najnižim mirovinama do 50 eura za one s mirovinama iznad 5000 kuna ako su samci. Resorni ministar Josip Aladrović kaže da nema toliko novca.



"Ona prva traženja koja su se odnosila na milijardu i 100 milijuna kuna jednostavno nisu realna. Hrvatski proračun to u ovom trenutku ne može podnijeti ali možemo razgovarati o tome da nađemo neko optimalno rješenje koje bi išlo na ruku i umirovljenicima i Ministarstvu financija odnosno vladi", poručuje Aladrović.

Ministar se i sastao s predstavnicima umirovljeničkih udruga ali kaže kako dogovora još nema. Pregovore nastavljaju idući tjedan. Za oko 800.000 umirovljenika s mirovinama manjim od 2700 kuna zasad ostaje 13 kuna povišice.

