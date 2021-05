Manjak radiologa u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici otkrio je brojne probleme u tom KBC-u. V.d. ravnatelj te bolnice, Mario Zovak, u utorak je podnio ostavku na to mjesto. Novog ravnatelja čeka itekako zahtjevan posao - od optužbi za mobing, preko sumnji u financijske malverzacije do pacijenata koji se žale - sve to utječe na zdravstvenu zaštitu.

Prazno mjesto na čelu je Vinogradske bolnice. Mario Zovak podnio je ostavku na mjesto v.d. ravnatelja. Želi, kaže, ukloniti mogućnost bilo kakvih prigovora u procesu kandidiranja onih koji imaju ambiciju voditi tu ustanovu.

"Istovremeno smo svjedoci kriznih situacija koje KBC prolazi, od kojih je kadrovski deficit na Zavodu za radiologiju sada doista problem koji ugrožava normalno funkcioniranje KBC-a. Ove probleme koji zahtijevaju i radikalne mjere svakako treba rješavati Uprava KBC-a s čvrstim mandatom", navodi.

Ministra ostavka nije iznenadila

Ministar Beroš ostavkom nije iznenađen, a novi vršitelj dužnosti bit će poznat već u srijedu.

"Ne znam koji su motivi utjecali da ravnatelj da ostavku. Slijedi postupanje Upravnog vijeća, sazvana je sjednica sutra u 8:30, u ingerenciji je Upravnog vijeća biranje novog vršitelja dužnosti", kazao je Beroš. "Ova priča mora dobiti epilog čim prije", dodao je.

Zadravec dirnuta podrškom

Ni Dijana Zadravec nije iznenađena Zovakovom ostavkom. Natječaj za novog ravnatelja raspisat će se idući tjedan, a ona je već najavila kandidaturu.

"Moram reći da sam dirnuta koliku podršku mi daju građani na ulici u parku, trgovini", rekla je Zadravec. Na opasku novinara da s građanima ne radi, nitiu oni s njom, Zadravec ističe: "Evo još nisam dovršila, zadnje moram reći da imam podršku svojih kolega u KBC-u koji mi nažalost nisu javno dali podršku što ih razumijem vidjevši što se događa onome koji javno istupa".

Javno istupili bivši radiolozi Vinogradske

Javno su zato istupili bivši radiolozi KBC-a Sestre milosrdnice. Njih 11 otišlo je iz te bolnice, šestero kaže posredno ili neposredno zbog Dijane Zadravec. Ostali potpisnici pisma daju potporu kolegama koje Dijana Zadravec proteklih dana proziva.



"Oni rade u uvjetima straha, povišenih tonova, optužbi, izrazitog nadzora, omalovažva ih se po pitanju stručnosti, da su samovoljno odlučivali stvari. Rade u atmosferi na koju nisu navikli", objasnila je radiologinja Ljubica Luetić Cavor.

Zadravec sve odbacuje. No radiolozi odlaze, u bolnici padaju ostavke, pljušte optužbe za mobing, ali i financijske malverzacije... Provode se nadzori, aktiviraju povjerenstva, a na kraju udruge upozoravaju - pacijenti su u rukama sustava.

"Koji jede sam sebe, očito, jer na razini ministarstva i onih koji upravljaju sustavom se ne može dogoditi pozitivna promjena u KBC-u Sestre Milosrdnice. Odnosno krenuti s rješvanjem problema, jer ne očekujemo promjenu preko noći, jer nije moguća", smatra Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu.

Od srijede će biti u rukama novog vršitelja dužnosti. Sjest će u vruću fotelju - samo sutra u toj se bolnici održavaju čak tri sjednice: Upravnog vijeća, Povjerenstva za unutarnji bolnički nadzor te Radničkog vijeća.

