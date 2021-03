HDZ-ov kandidat za varaždinskog gradonačelnika, sadašnji direktor groblja, poslao je sugrađanima polugodišnji račun za grobnu naknadu, a uz njega svakome je u koverti stigao i letak s njegovom fotografijom i zahvalom što plaćaju naknadu. Letak je plaćen novcem iz gradkse uprave, a do izbora je ostalo manje od dva mjeseca.

Direktor varaždinskog groblja sugrađanima je uz polugodišnji račun za grobnu naknadu poslao i letak sa svojom fotografijom. U tekstu im zahvaljuje što plaćaju grobnu naknadu. No direktor je i HDZ-ov kandidat za gradonačelnika. Izbori su za manje od dva mjeseca. Letak je plaćen novcem gradske tvrtke.

Direktor tvrtke Parkovi Alen Runac tvrdi da nije zlorabio svoj položaj i novac tvrtke za predizbornu promidžbu te da je riječ o izvještavanju građana o radu tvrtke jer su na poleđini letka pobrojani izvršeni radovi na groblju za njegova mandata.

Na pitanje nije li fotografija na letku dosta slična onoj na predizbornom jumbo plakatu, Runac odgovara: ''Ne nije, sad sam na dijeti pa sam malo smršavio.''

SDP-ov kandidat za gradonačelnika drugačije vidi situaciju.

''Ovo je naravno prikriveno oglašavanje i ovo je model koji koriste stalno Čehok i HDZ u svojoj koaliciji, a to je da koriste gradsku blagajnu kao svoju kasicu prasicu'', komentirao je vijećnik SDP-a, Neven Bosilj.

Runac je objasnio kakvi su ljudi koji ga optužuju da je zlorabio položaj.

''Mene optužuju ljudi koji u životu nisu jednu šupu sagradili. Ne mogu oni meni diktirati kako ću ja voditi tvrtku'', kazao je Runac.

Direktorov potez nije se svidio ni gradonačelniku Čehoku koji ima zasad nepravomoćnu presudu da je financijski oštetio grad, a također već i zatvorskog staža.

''Rekao sam već i njemu i javno da ja to ne bih tako radio. Od trenutka kad se odlučio za kandidaturu ne treba stavljati svoju sliku na bilo kakve poslovne dopise'', izjavio je varaždinski gradonačelnik, Ivan Čehok.

No, direktoru Runcu danas je podršku za lokalne izbore došao dati i premijer Plenković.

''Ja koliko sam razumio oni su htjeli tu pokazati da je poduzeće koje on vodi sada nakon nekakvih financijskih negativnih brojeva sada došlo u pozitivno, nešto u tom kontekstu, ali to morate njega pitati. To nema veze s kampanjom niti s nama'', rekao je premijer Andrej Plenković.

Direktor Runac nam je rekao i kako je tiskanje letaka s njegovom slikom stajalo gradsku tvrtku svega tri tisuće kuna.

