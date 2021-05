Drugi krug izbora bit će pravo političko pripetavanje u mnogim sredinama, a ima i dosta iznenađenja. Građani su na izborima poslali važne poruke velikim strankama, no pravo pitanje je hoće li to doprijeti do njih. Prvi krug lokalnih izbora analizira Mislav Bago.

Najveće poruke koje su jučer trebali shvatiti premijer Andrej Plenković i Peđa Grbin je grad Zagreb. To je osobni poraz i Andreja Plenkovića i Peđe Grbina jer njihovi kandidati nisu ušli u drugi krug. Te stranke koje se žele smatrati velikima u Zagrebu su prošle loše ili katastrofalno.

SDP ovakav rezultat nije imao od sredine 90-ih, kada se uzdizao baš preko Zagreba. HDZ ima jedan drugi problem. Tu stranku trebaju brinuti trendovi u Dalmaciji i na istoku zemlje. Neizvjesna borba bit će u Vukovarsko-srijemskoj županiji, dok se u Dalmaciji prednost HDZ-a topi iz ciklusa u ciklus. Pitanje je hoće li zadržati vlast u Šibensko-kninskoj županiji. U Splitsko-dalmatinskoj županiji nemaju većinu. HDZ ima problem, jer se cijeli niz malih lista udruživao.

Sadašnji kninski gradonačelnik je gotovo potukao HDZ-ovog kandidata. Ljudi žele da teren bira neke stvari, a ne da im se iz Zagreba postavljaju ljudi koji će provoditi politike.

Za svakog župana ili gradonačelnika bit će pitanje ima li većinu u skupštini ili vijeću. HDZ će primjerice u većini sredina trebati koalicijske partnere, no Plenković je mnoge stranke u Saboru toliko napadao i vrijeđao i sumnjam da će one biti spremne dati ruku suradnjue i pri tome primati političke šamare.

Kampanja - prljava ili korektna?

HDZ bi bio sretan kada bi Ličko-senjsku županiju vratili u svoje okrilje, ali Milinović će učiniti sve da uspije zadržati tu županiju. HDZ u zadnja tri desetljeća nikada nije izgubio u Splitsko-dalmatinskoj ili Šibensko-kninskoj županiji. Grad Zadar prvi puta ovako ulazi u drugi krug.

I SDP ima veliki problem u Rijeci. SDP-ov kandidat vodi, ali on je u sjeni Vojka Obersnela i pitanje je kako ga ljudi percipiraju. Dva tjedna je malo, ali i puno da se neke stvari promjene i da neki uspiju navući tu razliku i pobjede 30. svibnja.

Sinoć se već moglo nazrijeti kakvu kampanju će u iduća dva tjedna voditi Domovinski pokret u Zagrebu ili Penava na istoku Hrvatske. Bojim se da će kampanja u metropoli izgledati kao da biramo povjerenika za čudoređe i povjerenika za vjersku policiju, a ne čovjeka koji bi se trebao brinuti kada bi se i koja ulica trebala asfaltirati ili škola otvoriti.

Ako Miroslav Škoro i Domovinski pokret u želji da dobiju nešto što mogu ili ne mogu krenu u ideološka ili nacionalna prepucavanja, bojim se da će to dugoročno kontaminirati politički prostor, a naravno i odnose Hrvata i Srba. To je nešto što nam ne treba, ne trebamo ići korak nazad. Mi smo u 2021. godini i bavimo se problemima 2021. i time kako će ova zemlja izgledati za četiri godine, a ne kako je izgledala 1991. godine.

