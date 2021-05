Rad nedjeljom, točnije zabrana, bila je aktualna tema i za Sanaderove ere. I on je probao, ali nije uspio u zabrani rada nedjeljom. Kolike su šanse da zabrana prođe Andreju Plenkoviću u Dnevniku Nove TV analizirao je Mislav Bago.

"Iskreno sumnjam da će Plenković u tome uspjeti, jer su dosad bila dva pokušaja da se zabrani rad nedjeljom, a Ustavni sud je to oba puta srušio. Ustavni sud i tad je smatrao da ne mogu biti povlašćeni, da primjerice na benzinskima ili u pekarnama možete kupovati kao u trgovačkim lancima, a da trgovački lanci budu zatvoreni. Ustavni sud to smatra neravnopravnošću zato što moraju biti jasni razlozi zašto nešto ne radi, a zašto nešto radi. Tako da će se morati svojski namučiti da im taj zakon prođe, a da ga Ustavni sud ne sruši“, objašnjava Mislav Bago.

Uoči lokalnih izbora "poklopila" su se još neka obećanja, ali darovi poput COVID dodatka i povrata poreza. Je li ih previše uoči izbora?

"To se sve tako sklopilo u tih desetak dana. U Vladi kažu da se to mjesecima i godinama pregovara, ali sasvim je jasno da je obećanje možda podstreh HDZ-ovim biračima ili neodlučnima da glasaju za njih. Ne bi me čudilo, kako je krenulo, a deset dana je ostalo, da Vlada napokon ispuni još jedno svoje veliko obećanje staro četiri godine, a to je da kupimo Inu. Znamo da je premijer to obećao, ništa od toga, a ako i to obeća u završnici kampanje, znači da je vrlo gusto", ocjenio je Bago.

