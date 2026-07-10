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Lidl ponovno otvorio preuređenu trgovinu u Velikoj Gorici

PišeOGLAS, 10. srpnja 2026. @ 15:15 komentari
Pr
Pr Foto: PR
Lidl Hrvatska ponovno je otvorio preuređenu trgovinu u Velikoj Gorici na adresi Ulica kneza Ljudevita Posavskog 55. Modernizacijom trgovine kupcima je omogućeno još preglednije, jednostavnije i ugodnije iskustvo kupovine, uz unaprijeđen raspored prodajnog prostora i potpuno reorganiziran neprehrambeni asortiman.
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