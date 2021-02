Hladno vrijeme zahvatilo je Hrvatsku, dok se nekima sviđa ova promjena, poljoprivrednici strahuju za masline, agrume i lisnato povrće.

Zvijer s istoka, kako zovu najnoviju promjenu vremena, tek bi trebala pokazati zube. U Dalmatinskoj Zagori, kao u Civljanama kod Vrlike, naša ekipa zabilježila je temperaturu u minusu, snijeg i izrazitu hladnoću uz vjetar. Bura je protekle noći protresla i obalu, ali jutros se smirila. U Splitu se iza podne po suncu i na osam stupnjeva moglo ugodno prošetati.

''Ne vjerujem da će baš doći do nekih većih promjena, ali evo vrijeme je nepredvidljivo, ovo sunce jedan dan, drugi dan kiša i tako to, ne možeš se baš to predvidjeti. Meni paše sad ovo ovako, lipo sunce, lipo pušika i eto'', rekao je prolaznik u Splitu.

U strahu od velikog leda su poljoprivrednici, koji se boje za masline, agrume i lisnato povrće.

''A pozepsti će logički, treba ih pobrati prije leda pa ih spremit u kašetu'', rekao je poljoprivrednik.

