Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Josip Dabro potvrdio je autentičnost snimke na kojoj se vidi da je pucao iz pištolja kroz otvoreni prozor svog automobila. Za jutarnji je rekao da se radi o manevarskim mecima, koje je ispalio iz svog sportskog pištolja za koji ima dozvolu. Dodao je i da je snimka nastala prije par godina.

"Bila je neka privatna proslava, moguće čak i rođenje sina moga brata, a snimku sam poslao isključivo našem drugu Mariju Radiću i nikome drugome. On je bio s nama cijelu večer i mi smo ga vratili kući. To što se čuje na snimci nisu nikakve prijetnje. On se cijelu večer družio s nama. Vozio sam se u svom privatnom autu, vozač je bio moj prijatelj, kao i druga osoba koja je snimala", rekao je Dabro za Jutarnji i otkrio da se sve dogodilo u blizini Privlake i izvan naseljenog mjesta.

U nastavku je ispričao i da je očekivao pozive novinara jer je i sam dobio informaciju da su mediji dobili snimku pucanja iz automobila i da ju je, tvrdi, u javnost pustila strana bliska Mariju Radiću.

O svemu je obavijestio i premijera Andreja Plenkovića. Smatra i da ovo nije razlog zbog kojeg bi trebao dati ostavku.

