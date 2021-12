Više informacija o novom soju virusa COVID-19 ima reporterka Nove TV Sanja Vištica, koja je bila u laboratoriju koji je prvi utvrdio sumnju na omikron.

Uzorci zaraženih detaljno su se analizirali pod budnim okom gosta Dnevnika, dr. sc. Olivera Vugreka, voditelja laboratorija za naprednu genomiku, s kojim je razgovarala reporterka Nove tv Sanja Vištica.

Dr. sc. Vugrek je pojasnio kako se ovaj soj virusa razlikuje od prijašnjih po tome što ima izuzetno puno mutacija. U odnosu na originalni wuhanski soj ima otprilike 95 mutacija, od kojih je 36 u proteinu spike te u proteinu N šest mutacija. To je iznenađujuće puno mutacija, naglasio je Vugrek, ostali sojevi su ih imali puno manje, primjerice delta - samo deset izmjena u proteinu spike.

U ovom soju virusa nekoliko mutacija pojavilo se zajedno. Mutacije se mogu karakterizirati u tri područja: one koja doprinose brzini širenja, one koje doprinose težini bolesti te one koje govore o tome koliko mogu izbjeći imuni odgovor, odnosno koliko su otporni na cjepiva.

Epidemiolog slikovito opisao simptome prvih oboljelih od omikrona u Hrvatskoj

Prva dva slučaja omikrona otkrivena u Hrvatskoj: ''Ne možemo još potvrditi izvor zaraze''. Otkriveno i kada počinje cijepljenje djece

"Još uvijek je prerano reći je li opasniji – ima puno izmjena koje su iznenađujuće, no prema dosadašnjim podacima ne možemo reći da je opasniji – jednostavno su su podaci krenuli pristizati 24. studenoga. Ima za sada premalo uzoraka za zaključiti je li virus opasniji“, kazao je Vugrek.

Na pitanje je li ovaj soj sposoban izbjeći imunitet i osoba koje su preboljele koronavirus, voditelj Laboratorija za naprednu genomiku kazao je da to istraživanja tek moraju pokazati.

Za sada je poznato da su neki koji su cijepljeni imali blaži oblik bolesti, rekao je Vugrek.

Na pitanje jesu li oboljeli od omikrona, osim što su cijepljeni, možda i preboljeli koronavirus, gost Dnevnika kazao je da je jedna od zaraženih osoba ranije preboljela virus.

Informacije prema kojima je omikron preuzeo dio genetskog materijala virusa prehlade, Vugrek nije komentirao. Samo je potvrdio da je i dalje riječ o virusu SARS COV 2 na kojem nije došlo do čudnih rekombinacija.

Više informacija trebalo bi nam biti poznato kroz dva do tri tjedna, a nešto više o omikronu znat ćemo do kraja godine, potvrdio je Vargek. Novi soj tek treba proučavati, zaključio je gost Dnevnika.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr