Prva dva slučaja zaraze omikron varijantom koronavirusa potvrđena su u Hrvatskoj. Oboljeli nisu putovali izvan Hrvatske pa se još ne zna sa sigurnošću gdje su se zarazili, no sumnja se na jedan poslovni skup.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak potvrdio je da su u Hrvatskoj otkrivena prva dva slučaja zaraza omikronom, novim sojem koronavirusa.

Mikrobiolog Bernard Kaić rekao je da su oba pacijenta ispitana i da su uzeli njihove kontakte. ''Ne možemo sa sigurnošću potvrditi koji je izvor oboljenja jer nisu putovali izvan Hrvatske, ali moguće je da su se zarazili na jednom poslovnom skupu na kojemu su bili skupa. Sudionici tog poslovnog skupa su isto kontakti i moraju u karantenu, a postoji mogućnost i da je netko od njih bio izvor. Svi su pozvani na testiranje i danas ih je 13 već bilo. Na skupu je bilo i stranaca'', otkrio je i dodao da su oba oboljela pacijenta cijepljena.

''Iz zemalja koje imaju više iskustva s omikronom imamo podatke da je zaštita od razvoja srednje teških do teških oblika bolesti prilično solidna, oko 90 posto čak, kažu. Zaštita je solidna, a prerano je za reći kolika je zaštita od blažih oblika. Ali prilično brzo ćemo doći do i tih podataka'', rekao je.

Novi slučajevi neizbježni

Kaže da dvoje oboljelih nemaju težak oblik i otkriva kakve simptome imaju. ''Povišenu temperaturu i kao da ih je vlak zgazio. Ili kamion'', kaže Kaić.

''Neminovno je da dođe do novih slučajeva. Bit će novih slučajeva sigurno'', rekao je. Na pitanje bi li zapravo bilo dobro ako se pokaže da omikron ima blaže simptome od delta soja virusa, Kaić odgovara da bi to bilo zaista dobro, no još uvijek treba istražiti soj.

Kada je riječ o daljnjem tijeku pandemije s obzirom na pojavu omikron, Kaić objašnjava da je teoretski moguće da se pojavi novi val zaraze, no da se ništa još ne može predvidjeti.

Rezultati COVID potvrda

Osvrnuo se i na cijepljenje i booster dozu. "Itekako ima smisla booster doza. Zaštita protiv delte je puno bolja nakon boostera nego nakon dvije doze. Ne znam koliko ima smisla unaprijeđeno cjepivo i pitanje je hoće li se uopće raditi posebno cjepivo za omikron ako nije dovoljno različit", kaže Kaić.

Krunoslav Capak govorio je i o rezultatima uvođenja COVID potvrda. Kaže da su one pokazale rezultate i otkrile veće brojke. ''Ako ništa drugo, te smo osobe stavili u izolaciju i one nisu dalje širile virus. A je li ovaj sad pad i relativna stagnacija rezultat COVID potvrda to ćemo vidjeti za nekoliko dana ili nekoliko tjedana'', rekao je.

Najavio je i da bi se od sredine prosinca trebalo početi s cijepljenjem djece, a HZJZ će uskoro objaviti i preporuke za cijepljenje djece.

Dodao je da su strože mjere uvijek na stolu, ali trenutačno se o njima ne razmišlja. Capak je otkrio i da je povećan interes za treću dozu cjepiva.