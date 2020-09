Još se uvijek čeka odluka Ustavnog suda o legalnosti odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite. Sud je zaprimio 31 zahtjev za ocjenom ustavnosti, a prve odluke bi trebale biti poznate do kraja mjeseca.

Stožer civilne zaštite u svega par mjeseci prošao je put od idealiziranja do razloga za prosvjede. Njihove odluke građani sve češće propituju, a o njima će odlučivati i Ustavni sud.

"Pretpostavljam, iako to ne mogu znati sa sigurnošću, da će Ustavni sud zaključiti da su odluke koje je donosio stožer u skladu s Ustavom i sa zakonima u RH", rekao je ustavni stručnjak Mato Palić.

No, problem Stožera je i to što im građani sve manje vjeruju. Razlog tomu je, smatra oporba, što ljudi vide da su neke odluke bile političke, a ne epidemiološke.

"Epidemiološke mjere moraju se provoditi prema svima jednako. Ne možemo imati svaki dan nove iznimke za određene grupacije zato što je to politički oportuno nekome", rekla je Sandra Benčić iz platforme Možemo.

To nepovjerenje tek bi moglo postati opasno.

"Kao u priči o Peći i vuku, više nitko neće pratiti preporuke Stožera niti će ih shvaćati ozbiljno u trenutku kada, a i to je moguće, dođe do ozbiljne epidemiološke ugroze", rekla je zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić.

Među prvim kritičarima bio je i predsjednik Milanović

Iz Stožera su nebrojeno puta ponovili da sve što rade, rade isključivo u svrhu zaštite zdravlja građana.

"Ja bih volio da smo svi ovdje na istom brodu. Nadam se da je velika većina na tom brodu, a opet ponavljam da smo demokratsko društvo", rekao je ministar unutarnjih poslova i načelnik Stožera Davor Božinović.

Među prvim kritičarima Stožera bio je predsjednik Zoran Milanović.

"Onaj tko to radi, mora biti stalno nadziran od Hrvatskog sabora i mora imati odobrenje Hrvatskog sabora da može izvanredno, jer ovo su izvanredne mjere, ljudima praktički naređivati", rekao je predsjednik.

Izvanredne mjere uvode se aktiviranjem članka 17. Ustava, no taj članak nije aktiviran.

"Ako bi se on aktivirao i odredilo da se pojedina prava i slobode mogu ograničavati dvotrećinskom većinom zastupnika u Hrvatskom saboru, to bi usporilo postupak ograničavanja tih prava. U ovakvoj situaciji, kad se treba brzo reagirati, to je jednostavno proturječno samo sebi", rekao je Palić.

Ovlasti su Stožeru dane Zakonom koji je izglasao Sabor, a podržalo ga je čak 108 zastupnika. Naknadno je podnijet 31 prijedlog za ocjenu ustavnosti i Zakona u cjelini i pojedinih odluka Stožera.

