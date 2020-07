Predsjednik RH Milanović rekao je da nacionalni Stožer civilne zaštite "neko paratijelo" i ocijenio da "nije normalno da ljudi koji nisu izabrani od naroda ogrančavaju broj ljudi na okupljanjima i slično".

Predsjednik Republike Zoran Milanović u razgovoru za emisiju Točka na tjedan N1 televizije rekao je kako je njegov mandat počeo u stanju kakvo još nismo vidjeli, govoreći o koronakrizi.

"Položio sam prisegu 18. veljače, već 25. je bio prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Zvao me premijer Plenković da mi to kaže", prisjeća se Milanović.

"Od početka govorim da je ovo situacija koja se pretvorila u izvanredno stanje, a to nismo uskladili s hrvatskim Ustavom, ali u tome ne vidim ulogu Predsjednika, nego Vlade", ističe.

Najvažnije što je učinio u nepunih šest mjeseci mandata jer, kaže, to što je upozoravao.

"Ovo je kriza koja je uhvatila baš sve, nismo za nju krivi i zato trebamo nešto dobiti od EU. Ustav kaže da ću ga se držati kao i zakona, ja se ne držim po strani. Sve drugo je nemoguće, kontaktira se telefonom, ne putuje se, bez izravnog kontakta ne može biti ni politike, ni škole", kaže Milanović.

Ističe kako prema službenim podacima Hrvatska koristi premalo sredstava iz EU fondova.

"Postoje tri kategorije, velike države s puno novaca, male države s puno novaca i velike države bez novaca, recimo Poljska. Mi moramo igrati inteligentno i lukavo, nema busanja u prsa. Nitko sam bez saveznika i ako se ne udruži, ne može", rekao je Milanović.

Govorio je o stanju u Hrvatskoj oko koronakrize.

"Niz stvari se ograničava, ali nije drama. Nije drama ako Sabor svako toliko revidira situaciju, ali on to ne radi. S nacionalnim Stožerom ja ne komuniciram, ali nije ustanovljen baš na dobar način", rekao je.

O nedolasku o Sabor Predsjednik kaže:

"Zašto me nisu pozvali na prvu sjednicu Vlade? Pitam da pokazujem koliko je to nebitno. Ja sam potpisao odluku o dodjeli mandat, pa s Vladom ću surađivati... Kriteriji da je bila Kolinda i Josipović... dolazili su jer su ih pozvali. Neću izazivati skandale, Ustav je pisan nedavno i dosta je jasan. Koja je stvar da dođem tamo na 20 minuta? Nije došao ni predsjednik Ustavnog suda. Mislim da Sabor treba početi raditi".

Smatra da je trebalo aktivirati članka 17. Ustava vezano za donošenje epidemioloških mjera.

"Živimo u izvanrednom stanju. Ovo je prirodno-ekonomska katastrofa i temeljem toga nam se ograničavaju neka prava koja su u početku aposlutna. Postoji cijeli niz zakona kojima se ta apsolutnost prava ograničava. U nizu demokratskih država vidimo kako reagiraju sudovi, vidjeli smo kako to funkcionira. Nije normalno da ljudi koji nisu izabrani od naroda ogrančavaju broj ljudi na okupljanjima i slično. Nemaju punomoć, da mogu ja bi im je dao", kaže Milanović.

Ističe kako nije njegov posao da zasipa Ustavni sud tužbama.

"Upozorio sam premijera na početku koronakrize da će, ako sustav ne bude pravno perfektan, doći do tužbi i da će ljudi tužiti državu jer odluke koje su im napravile štetu nisu pravno utemeljene. Nacionalni Stožer je neko paratijelo, prvi put je velike ovlasti dobio nakon što sam ja u roku pet minuta potpisao izmjene zakona", kaže.

Komentirao je i slučaj Hrebak i rekao da o tome ništa ne zna.

"Ne znam koja je pravna priroda primarne odluke županijske epidemiologinje. Koji je bio razlog da ravnatelj Zavoda ukine njezinu odluku, ne znam", kaže.

Komentirao je i posljedice epidemije koronavirusa na obrazovanje i pojasnio usporedbu koronavirusa s karijesom.

"Grozne štete ćemo imati zbog toga što se ne ide u razrede zbog koronavirusa. Na tragu onog što znamo do sada, djeca su najmanje ugrožena i o njima treba najmanje brinuti. Ugoženi su stari ljudi, oni još umiru. Usporedio sam COVID s karijesom i nisam to napravio bezveze. Karijes je bezazlen kao i COVID za veliku masu ljudi. Ali ako vodiš brigu, pereš ruke, bit će u redu. Ljudi mogu i od karijesa umrijeti. Treba svakodnevno biti odgovoran, nema zezanja. Umiru stariji ljudi, a mogu i mlađi. Ali oni mogu umrijeti i od gripe. Imao sam je jednom, bio sam u punoj stanzi, skoro me ubila. Nisam se testirao na COVID, nije mi nitko ponudio", kaže.

Upitan što će učiniti ako se postoje zvižduci na obilježavanju 25. obljetnice Oluje.

"Bute vidli. Nisam postavljao nikakve uvjete. Još o tome ne razmišljam", rekao je.

Kazao je kako bi rado vidio Miloševića ili Pupovca na obljetnici Oluje.

"Ne znam imaju li za to želudac", kaže Milanović.

Na pitanje ima li pravo kao Predsjednik službenom karticom platiti ručak u restoranu Tač, kaže da apsolutno nema.

"Nisam bio tamo pola godine. Bio sam prije desetak dana. A jesam li bio kad je bila konstituirajuća sjednica Sabora, neću vam reći, iz principa", rekao je Milanović.

O izlasku na izbore kaže kako nije greška što je rekao da neće na glasanje na parlamentarni izborima.

"Kad su bili predsjednički izbori, bila je puno veća motivacija. Ljudi su se vraćali sa skijanja da bi glasali za mene", rekao je Predsjednik.