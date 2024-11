Tko će od 8. prosinca nositi odore ustavnih sudaca i sutkinja? Čeka se dogovor većine i oporbe.



"Ako misle da će nas odugovlačenjem dovesti u kut da prihvatimo sve što stave na stol, grdno se varaju", poručio je SDP-ov saborski zastupnik Peđa Grbin.



Oporba je nezadovoljna jer su 63 kandidata prije nekoliko tjedana saslušana, a od tada, uvjeravaju, od vladajućih ni glasa, pa će lijevo progresivni dio oporbe u četvrtak dogovoriti daljnje korake i svoje favorite.



"Ne postoji nijedan razlog zašto već do sad nije održan Odbor za ustav i zašto nisu održane konzultacije za izbor ustavnih sudaca", kazala je saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić.



Sve će biti u redu, uvjerava ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan: "Oporba je uvijek nešto nervozna i u srijedu su bili nervozni u sabornici, nije to nešto neobično. Ja mislim da sve ide svojim tijekom, znamo da je 7. 12. rok, 8. 12. imat ćemo sve."

Jer oni su razgovore počeli, ali samo unutar koalicije. "Oko jednog smo se imena konzultirali, neću govoriti javno, sudjelujemo u razgovorima", rekao je DP-ov saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe.

U razgovorima ne sudjeluje Most. Hoće li na glasanju biti suzdržani ili protiv, to tek moraju odlučiti. "Meni je zabavno gledati lijevu oporbu gdje je maštala o tome da može pobijediti HDZ u šibicarenju. Pa, evo, sad se nešto jadaju, ne ide im kako treba", izjavio je Mostov saborski zastupnik Božo Petrov.

Za izbor sudaca potrebna je dvotrećinska većina. HDZ ima sigurnih 77, ako im se pridodaju glasovi stranke Marija Radića - 79. Pridobiju li SDP na svoju stranu, čijih je 37 ruku, suci prolaze bez problema.



"Je li se vaša stranka već dogovorila s nekim? To morate pitati one koji će to komentirati", kazao je Habijan. Takvog dogovora još nema, uvjeravaju u oporbi, a ne isključuju ni da će na neke kandidate staviti veto.



"Sigurno su to kandidati koji u profesionalnoj karijeri imaju mrlju ili je njihova javna reputacija takva da im jedan dio javnosti ne vjeruje, to bi bila situacija slična kao izbor Ivana Turudića", izjavila je saborska zastupnica Dalija Orešković.

U Vladi uvjeravaju da će sve biti riješeno u idućih desetak dana.

