Jedna od zasigurno crnih prometnih točaka u Novom Zagrebu jest podvožnjak u zagrebačkom Buzinu, koji predstavlja veliku opasnost za vozače.

Tijekom svake manje kiše taj se podvožnjak u rekordnom roku napuni vodom i nije prohodan za vožnju. Ako se odluče proći njime, vozači ugrožavaju svoju sigurnost, ali i riskiraju mogući kvar na automobilu.

"Budući da nije bila postavljena rampa ili upozorenje da podvožnjak nije prohodan, odlučila sam automobilom proći kroz njega, ali to je bilo izuzetno stresno. Kako sam sve više ulazila u vodu, u jednom trenutku zapljusnuo me cunami i jako sam se prepala. Nisam znala hoću li automobilom uspjeti izići iz te goleme količine vode. U jednom trenutku upalile su mi se lampice na kontrolnoj ploči te sam protrnula, sve to bilo mi je izuzetno stresno. No, nasreću, sve je dobro prošlo, ali apeliram na grad i policiju da napokon riješe veliki problem. Taj je podvožnjak jedini put kako bi stotine građana došle do svoga posla. Nevjerojatno je da u ovakvim situacijama nije postavljeno upozorenje ili rampa da podvožnjak nije prohodan", ispričala nam je uzrujana čitateljica, koja strahuje od malo jače kiše i toga hoće li se zbog toga uspjeti probiti do posla.

Naime, taj podvožnjak jedini je put sve većem broju zaposlenika koji radi u poslovnom kompleksu u Buzinskim krčima, ali i građanima koji žele otići u kupnju u obližnji trgovački lanac.

Vozačima koji ne uspiju proći poplavljenim podvožnjakom nakon što se vrate na glavnu cestu preostaje samo polukružno okretanje, čime čine prekršaj jer time prelaze dvostruku punu crtu. Kada to ne bi učinili, bili bi prisiljeni izići na obilaznicu i voziti skroz do čvora Lučko.

Na ovaj problem upozoravali smo već nekoliko puta, ali nešto previše bitno nije se promijenilo. S bočnih strana podvožnjaka postavljen je metar koji pokazuje dubinu vode, ali nikome nije jasno kako bi to moglo pomoći vozačima.

Također, jako velik problem događa se kada vozači shvate da zbog prevelike količine vode moraju voziti unatrag te prilikom toga postoji velika mogućnost da se dogodi sudar.

