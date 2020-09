Još uvijek se čeka i dokument koji bi trebao odrediti prioritete za testiranje i kriterije za prekid izolacije. Dnevnik Nove TV doznaje i koje su glavne novosti koje će donijeti.

Za oboljele s blagim ili umjerenim simptomima izolacija se skraćuje s minimalno 14 dana na minimalno 10 dana od početka bolesti. No, sve to uz uvjet da je osoba najmanje 24 sata bez simptoma i bez temperature te da, naravno, nije uzimala nikakve lijekove za spuštanje temperature.

Naime, smatra se da su zaražene osobe najzaraznije dan do dva prije pojave simptoma i u prvim danima bolesti. Većina kontakata koji se zaraze su oni ljudi koji su sa zaraženom osobom bili unutar pet dana od pojave prvih simptoma kod zaraženog. Zato struka smatra da nakon 10 dana zaražene osobe više nisu opasne za ostale.

Izolacija se na 10 dana skraćuje i za one osobe koje nemaju simptome, a ti dani se broje od dana uzimanja brisa koji je pozitivan. Znači izolacija se skraćuje za one bez simptoma i one koji imaju blage i umjerene simptome.

Što se tiče testova na koronavirus, nitko tko je odradio izolaciju i zadovoljio sve ranije spomenute uvjete ne mora ići na testiranje da bi dokazao da je negativan. Tehnički, test može još neko vrijeme biti pozitivan, ali medicina sada kaže da takvi ljudi nakon 10 dana nisu više zarazni. To bi trebalo vrijediti čak i za zdravstvene djelatnike koji su preboljeli koronu te bi se i oni trebali moći bez testa vratiti na posao.

Kada je u pitanju samoizolacija, ona će i dalje trajati 14 dana jer to je vrijeme inkubacije. Na početku samoizolacije od bliskih kontakata testiraju se jedino oni koji su nakon druženja sa zaraženom osobom ostvarili kontakt s nekim tko je u osjetljivoj skupini.

Za testiranja će biti određene prioritetne skupine

Prioritet za testiranje bit će svi oni koji imaju simptome. No, sada će se odrediti i prioritetne skupine. To će u prvom redu biti oni ljudi koji zbog svog zanimanja imaju visok potencijal širenja bolesti na osjetljive skupine. Primjerice, netko tko radi u domu za starije.

Zatim će na redu biti oni koji imaju visok potencijal prijenosa zaraze velikog broja ljudi s rizikom brzog širenja infekcije i stvaranja klastera. To bi, primjerice, bio netko tko ima simptome, a bio je na svadbi prije dva dana.

Potom su na redu osobe koje spadaju u rizičnu skupinu. Dakle, oni koji bi mogli razviti teške oblike bolesti poput osoba starijih od 65 godina i osoba s kroničnim bolestima.

Što se tiče onih koji nemaju simptome, prioriteti koji se moraju testirati su, kao i do sada: djelatnici zdravstvenih ustanova i djelatnici domova za starije i nemoćne. To će uključivati učenike i studente koji idu na stručne prakse u zdravstvene ustanove i domove za starije. Oni do sada nisu mogli odrađivati prakse pa će sada moći.

Na kraju, ako je testom iz laboratorija potvrđeno da je osoba unatrag tri mjeseca imala COVID i kasnije je ponovno došla u kontakt sa zaraženom osobom, onda ta osoba ne mora u samoizolaciju. Ne mora ni raditi test ako ne pokazuje jasne simptome. Ključno je da je koronavirus preboljela unatrag tri mjeseca.

