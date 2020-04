Inspekcije Ministarstava ni nakon devet dana nisu ponudile odgovor na pitanje tko je zakazao u slučaju splitskog Doma za starije i nemoćne u kojem je 77 osoba zaraženo koronavirusom. Rezultate izvida najavljuju tek za idući tjedan, a djelatnici Doma tvrde da su cijelo vrijeme bili bez odgovarajuće zaštite u radu s ovom osjetljivom populacijom. Dio liječnika najavljuje i kaznene prijave.

Još dvanaest korisnika Doma za starije u Splitu, hospitalizirano je zbog koronavirusa.

"Potvrđeno je dakle da infekcija nije samo na onom inicijalnom prvom katu kao što je bilo, nego da je među testiranim i ostalim štićenicima“, rekao je Krešimir Dolić, zamjenik ravnatelja KBC-a Split u kojem se zbog koronavirusa broje četiri smrti i više od sedamdeset zaraženih. Zaposlenici Doma tvrde, sve se moglo izbjeći da su imali potrebnu opremu.

"Zar bi i jedna kolegica zaražena donijela virus u Dom da je imala adekvatnu zaštitnu opremu? Po meni, nama treba javna isprika. Za sve koji smo bili goli. Imali smo samo masku i rukavice. Šivanu masku“, kaže zaposlenica Doma za starije u Splitu i dodaje da su takvi bili u direktnom kontaktu s korisnicima. Upozoravali su, tvrde, da štićenike Doma obilazi liječnica bez opreme koja radi i u drugim ustanovama.

"U ovoj situaciji, ako nema nikakve sumnje na COVID, to je obična maska i zaštitne rukavice. A onda kako je veća sumnja dolazi se do određene druge zaštitne opreme“, kaže Marko Rađa, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Dio liječnika najavljuje kaznene prijave jer tvrde da su im zaštitu trebali osigurati ravnatelji Doma za starije i Doma zdravlja.

"Da su oni morali opskrbiti i Domove zdravlja i privatne zdravstvene djelatnike i Domove za starije i nemoćne i sve što im zakon nameće kao obvezu. Dogodilo se nažalost ono na što smo mi i upozoravali“, kaže Josipa Radić, iz Hrvatske udruge ugovornih ordinacija.



A zbog čega se danima nije prijavila temperatura kod korisnika Doma, trebala bi otkriti dokumentacija koju su izuzele inspekcije Ministarstava. Odgovore najavljuju najkasnije idući tjedan. U međuvremenu oporba proziva vladajuće.

"U Dalmaciji vlada podobnost, ne stručnost i ja se osobno pitam koliko ljudi treba umrijeti da bismo mi smijenili čelnika neke ustanove. Tu smatram na primjer Škaričić koji je niti stručan i na tu poziciju došao je Bog zna na koji način“, kaže Renata Sabljar Dračevac (SDP). U ovom slučaju optužuju političkog tajnika HDZ-a da je kadrovirao.

"Ovdje je vrlo važno demantirati dvije stvari. Da gospodin Škaričić ispunjava uvjete za to radno mjesto, znači on ima visoku stručnu spremu društvenog smjera, i drugo da su provedena dva natječaja od kad je on ravnatelj“, kaže Ante Sanader (HDZ).

I Upravno vijeće, koje jedino može smijeniti ravnatelja Doma, čeka rezultat inspekcije. O krivcima za širenje zaraze svoje će reći i Državno odvjetništvo. Utvrdi li se odgovornost, prijete im godine zatvora.

