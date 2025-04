Već neko vrijeme poznato je da ministar europskih fondova i regionalnog razvoja, Šime Erlić, odlazi iz Vlade kako bi se kandidirao za gradonačelnika Zadra, no očekuje se da će na današnjoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković to i službeno objaviti, kao i to tko bi ga trebao mijenjati na čelu ministarstva.

Plenković navodno neće odmah ići u rekonstrukciju Vlade, doznao je Jutarnji list, nego će se naći privremeno rješenje dok se ne odluči o novom ministru o kojem konzultacije još traju.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade prijedlog je izmjena i dopuna Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji te izmjena i dopuna Zakona o javnobilježničkim pristojbama. Vlada će usvojiti i program državnih potpora za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za ovu godinu.

Sjednicu Vlade, koja počinje u 12:30, pratite uživo na našem portalu.