Liječnica koja je skrbila o štićenicima Doma za starije i nemoćne u Splitu govori da je pokušala dobiti epidemiologe. Obitelji korisnika doma su bijesni - tvrde da su o evakuaciji saznali na internetu.

"Nisam raspoložena za razgovor. Mogu vam samo reći da sam proteklih dana pokušavala dobiti epidemiologe oko situacije u domu, ali ih nisam mogla dobiti. Da to stoji, potvrđuju i ispisi s mog mobitela. Nisam raspoložena za razgovor. Teško mi je, rekla je Jutarnjem listu obiteljska liječnica dr. Belita Šurjak iz Doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije koja brine o zdravlju većine pacijenata iz splitskog Doma za starije i nemoćne iz koje je u utorak navečer evakuirano 49 štćenika.

Nije odgovorila na pitanje je li znala da neki od njih danima imaju temperaturu je li koga upozorila na mogućnost da su zaraženi koronavirusom.

Doktorica i njena medicinska sestra testirane su na koronavirus, ali još nema nalaza.

Pojavljuju se i oni koji govore kakav je kaos vladao u utorak kad su se štićenici evakuirali iz Doma u bolnicu Križine. 24sata pišu kako nitko nije obavijestio članove obitelji štićenika doma. Neki su to saznali na internetu.

"Je li moguće da na internetu pročitam vijest kako je evakuiran cijeli kat Doma, i to baš kat na kojem godinama leži moja baka. I ne samo to, nego da ne uspijevam saznati što je s njom, je li zaražena i gdje je odvedena " ispričao je Splićanin za 24sata. Dodaje da cijeli dan pokušava doći do informacije gdje mu je baka, ali mu se nitko ne javlja.

"Zamislite u kakvom šoku mora biti starica kojoj odjednom u sobu dođu medicinari u skafanderima i pod policijskom pratnjom je odvedu na nepoznatu lokaciju?!", rekao je Splićanin čija je baka slabovidna i nepokretna. Obitelj, koja je baku posjećivala dok su posjete bile dozvoljene, od sinoć nema nikakvu informaciju. Cijelu noć, kaže, nisu spavali.

Zbog mogućih propusta u Domu, policija će, na zahtjev Općinskog državnog odvjetništva, pokrenuti izvide radi prikupljanja podataka potrebnih za odlučivanje o kaznenoj prijavi.

Počeo epidemiološki nadzor

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kaić u srijedu je počeo izvid u Domu za starije i nemoćne osobe u Vukovarskoj ulici u Splitu tijekom čega će razgovarati sa osobljem i štićenicima.

Kaić je najavio da će se najprije izvidjeti organizacija rada i tijek ljudi, a potom će provjeriti koga još treba uzeti u obzir radi testiranja i procijeniti mogućnost proširenosti infekcije.

Želimo vidjeti što se još može i treba napraviti kako bi se smanjio rizik od širenja infekcije, izjavio je Kaić novinarima ispred Doma umirovljenika.

"Rekli su nam da unutar doma više nitko nema nikakve simptome, no mi ćemo to sada sve temeljito provjeriti", ustvrdio je Kaić.

S epidemiologom Kaićem bio je i ravnatelj Doma umirovljenika Ivan Škaričić koji je novinarima kategorički odbio dati bilo kakvu izjavu. (Hina, A.T)