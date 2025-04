Svaki ministar, premijer i liječnik prošao je kroz njihove ruke: Za sustav oni su nevidljivi, a njihova prava puko slovo na papiru

Rade najodgovorniji posao - riječ je o brizi i odgoju najmanjih. U grupama koje su daleko veće od propisanog standarda, s opremom koju su prerasle generacije i plaćama koje jedva dosežu zakonski minimum.

Odgojitelja u Hrvatskoj nedostaje više od 7000. Grade se novi vrtići, no pitanje je tko će u njima raditi. Ravnatelji se krpaju zapošljavanjem nestručnog kadra - kozmetičara, frizera, upravnih referenata. I dok učitelji i profesori štrajkom traže veće plaće, odgojitelji kojima je tek prije tri godine zakonom određeno da plaća ne smije biti niža od učiteljske bore se da se barem taj minimum ispuni, da im se plate prekovremeni sati, ali najvažnije od svega - da se vrati dostojanstvo profesiji.

No za sustav, oni su kažu - nevidljivi. Odgojne skupine su pretrpane. Novi vrtići se grade, a odgojitelja nema na tržištu rada.

"Imamo treći put natječaj za odgajatelja i niko se nije javio", rekao je Srećko Pejaković, ravnatelj dječjeg vrtića.

S fakulteta ih dovoljno izađe, kaže dekanica. Pa gdje su?

"Naši, i to jako dobri odgojitelji, neki ne završe na kraju u vrtiću. Osobno znam primjer da se osoba zaposlila u revizorskoj kući ili recimo čak i u nekom kafiću", rekla je Blaženka Filipan- Žignić, dekanica Učiteljskog fakulteta.

U vrtićima radi - tko god se javi na oglas. Za bolje uvjete rada prosvjedovali su prije tri godine. U subotu će ponovno. Njihova profesija se podcjenjuje, nerijetko omalovažava, a uloga koju igraju u životima djece zanemaruje. Nitko, čini se, ne razmišlja što bi se dogodilo kada bi odgojitelji stali s radom.

U Hrvatskoj trenutačno radi 16.500 odgojitelja. No čak 30 posto njih, za to nije školovano. Zbog nestručnih zamjena, kaže, pada i kvaliteta rada s djecom. Iako posao u vrtiću djeluje kao čuvanje i igra, on je daleko više od toga.

Zakonom je prije tri godine određeno i da plaće odgojitelja moraju biti jednake plaćama učitelja.

"Za isti posao ljudi u različitim dijelovima Hrvatske su različito plaćene. Neki su plaćeni do 30 posto više u odnosu na neke druge, a radi se isti posao i jednako kvalitetno, možda čak i teže u nekim mjestima", rekao je Srećko Pejaković, ravnatelj dječjeg vrtića.

"Vrlo često radimo prekovremeno, nismo u mogućnosti biti plaćeni za taj rad, nismo u mogućnosti dobiti slobodne dane za taj rad jer nema tko raditi da bismo mi mogli koristiti ekstra slobodne dane. I to je jedan začarani krug iz kojih nema van", ispričala je Katarina Turković Gulin iz udruge Sidro.

Dok su njihova prava puko slovo na papiru, dok im se struku omalovažava, a država se prema njima odnosi maćehinski, ovi ljudi daju sve od sebe da djeca koju uče životu na njihovim licima ne vide težinu uvjeta u kojima rade.

"Odgojitelji su, koliko gotovo sad zvučalo čudno, stupovi hrvatskog društva zato što je svaki ministar i svaki premijer i svaki liječnik prije ili kasnije prošao kroz ruke nekom odgojitelju", poručila je Turković Gulin.

I u njihovu poslu, naravno, postoje ljudi koji nisu za to. No da bi oni koji su osjetili ljubav i poziv prema ovom zvanju to na kraju i radili, odgojiteljima treba dati poštovanje, ali i uvjete rada kakve zaslužuju. Na njih će kao i na svoj položaj upozoriti ove subote velikim prosvjedom na glavnom zagrebačkom trgu.

Cijelu priču reporterke Provjerenog Jelene Rastočić pogledajte u videoprilogu.