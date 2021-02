Nakon riječkog ugostitelja, Imotski ima svoju zabranu. Točnije, bivši vlasnik hotela jučer je zalijepio na vrata hotela obavijest o zabranu ulaska SDP-ovaca, posebno Arsena Bauka i Nenada Stazića. Rekacije ni ovaj put nisu izostale.

Nakon Rijeke, novu buru u javnosti izazvao je plakat na ulazu u imotski hotel. Njime se zabranjuje ulazak SDP-ovcima Arsenu Bauku i Nenadu Staziću. Dok pljušte kritike sa svih strana, bivši vlasnik koji je postavio plakat - ne planira se ispričati.

Plakat sa zabranom ulaska Arsenu Bauku i Nenadu Staziću postavio je Teo Zdilar. Kojeg je danas ipak maknuo s ulaznih vrata hotela.

''Ne ispričavam se nikome, samo nisam znao da će to izazvati ovoliku medijsku pozornost pa sam zato uklonio plakat'', rekao je Teo Zdilar.

Jedan od povoda za natpis zabrane bio je kaže prošlogodišnji imotski Karneval. Tada su spaljene lutke istospolnog para s djetetom, a dijete predstavljeno u liku SDP-ova Nenada Stazića s petokrakom na čelu. Kaznenu prijavu protiv organizatora kasnije je podnio Arsen Bauk.

''I nakon toga dogodilo se ovo u Rijeci. Kad se može dogodit u Rijeci di je regija puna Jugoslavena, a ja sam napravio ode u Imotskom gdje smo svi čisti Hrvati. Eto. Nisam član nikakve stranke, politika me ne interesira ali me bole neke stvari što su se napravile a nisu se tribale napraviti'', govori Zdilar.

Prozvani Arsen Bauk poručuje da se ''za dobrim monkeyem prašina diže''. I dodaje da ''Imoćanin ima pravo izraziti kritiku na njegov politički rad''.

''Imam nekoliko dobronamjernih savjeta za njega da izbjegne kaznu inspekcije jedna je da riječ zabranjen je ulaz zamijeni sa nije dobrodošao, predlažem da poštedi kolegu Stazića on je sad običan građanin pa nema za to potrebe uživat ću slušat kako me HDZ i premijer brane'', komentirao je Bauk.

Kratak zna biti put od nekog natpisa do fizičke agresije, poručuje prvi čovjek HDZ-a i predsjednik Vlade.

''Smatramo da to nije dobro, to stvara i povećava tenzije i ovako i onako izrazito polariziranom društvu. Stvara nesnošljivost, isključivost agresiju'', objasnio je premijer Andrej Plenković.

Šef SDP-a prvo je okrenuo na šalu

''Hvala dotičnom gospodinu što je pokazao da i u Imotskom možemo imati znak SDP-a'', izjavio je Peđa Grbin, a onda poslao poruku premijeru Plenkoviću

''Pozivam ga da pita gospođu Angelu Merkel kako je ona reagirala kad je njoj bilo zabranjeno ući u jedan restoran u Berlinu ili neka nazove gospođu Mariju Pejčinović Burić koja je glavna tajnica Vijeća Europe pa da je malo priupita za praksu Europskog suda za ljudska prava. Dakle u demokratskom društvu kritika je dopuštena'', rekao je Grbin.

A i Imoćani imaju svoje mišljenje u vezi ove situacije.

''Ja ne bi zabranjiva nikome ništa za mene je to glupost'', rekao je Filip.

Kako bilo, tenzije su podignute i treba ih smirivati.

''Treba razmišljat o nekim drugim stvarima kako stvari poboljšati a ne se baviti bilo kakvim zabranama'', komentira Jelena.

