Nacionalni stožer civilne zaštite objavio je na koji način je došlo do razlike u objavljenim brojkama.

Nacionalni stožer danas je objavio da imamo 92 pozitivna slučaja, a na stranici koronavirus.hr satima je stajao podatak o 126. Kako su naveli u Stožeru, problem se pojavio tijekom nekoliko dana proteklog tjedna zbog tehničke poteškoće.

Laboratoriji u Istarskoj županiji, priopćeno je iz Stožera, nisu uspjeli unijeti podatke u platformu. Na nacionalnoj razini došlo je do nižih očitanja. Naime, platforma se očitava svakoga dana u 12:45 te se podaci pripremaju za konferenciju za medije ili priopćenje Stožera civilne zaštite RH.

"Tijekom prošlog vikenda, točnije od četvrtka do ponedjeljka, 9. do 13. srpnja 2020., dogodile su se tehničke poteškoće radi kojih laboratoriji u Istarskoj županiji nisu uspjeli unijeti podatke u platformu, te je radi toga došlo do ukupno nižih očitanja platforme na nacionalnoj razini.

Greška je uočena, no do popravka tehničke greške podaci nisu objavljivani, a od Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije ministar Beroš je zatražio službeno očitovanje, o čemu je izvijestio na konferenciji za medije Stožera civilne zaštite RH održanoj u ponedjeljak, 13. srpnja 2020.

Brojevi oboljelih koje je objavio Stožer civilne zaštite RH od ponedjeljka do danas su točni, a podatak o oboljelim osobama za period od 9. do 12. srpnja 2020. će se ispraviti temeljem službenog očitovanja Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije", navodi se u priopćenju Stožera.

Podsjetimo, Nacionalni stožer civilne zaštite u srijedu je na konferenciji za novinare objavio da su u Hrvatskoj 92 nova slučaja koronavirusa. Provjerili smo, kao što činimo svakoga dana, podatke objavljene i na službenim stranicama Vlade za praćenje situacije s koronavirusom i nemalo se iznenadili – na grafičkom prikazu za dan 15. srpnja stajalo je, i još stoji, da je broj novozaraženih u Hrvatskoj 126.

I ranije se događalo da se brojevi koje objavi Nacionalni stožer ne poklapaju s onima iz županijskih, no tu je riječ bila o različitom 24-satnom periodu koji se uzima u obzir po stožerima.