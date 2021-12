Austrija od 1. veljače uvodi obavezno cijepljenje. Prema nacrtu novog zakona, osobe koje se i nakon službenog poziva ministra zdravstva Wolfganga Mücksteina odbiju cijepiti, bit će novčano kažnjene i do 600 eura.

Nakon što su austrijske vlasti objavile kako 1. veljače kreće obavezno cijepljenje građana, u javnost je procurio nacrt zakona koji regulira sve odredbe.

List Heute tako je objavio da će osobe koje se i nakon službenog poziva ministra zdravstva Wolfganga Mücksteina odbiju cijepiti, biti novčano kažnjene visokim iznosima.

Kazna za one koji se neće cijepiti, unatoč obvezi, iznosi do 600 eura, no kazne će se izdavati svaka tri mjeseca, prenosi N1.

Cijepiti se moraju svi stariji od 14 godina, izuzev nekoliko kategorija. To su trudnice, osobe koje su u zadnjih šest mjeseci preboljele omikron i osobe sa zdravstvenim problemima zbog kojih se ne smiju cijepiti. To moraju dokazati potvrdom.

Zakonodavac propisuje kako su obvezne tri doze cjepiva. Obveza za primanje prve doze kreće od 1. veljače. Drugo cijepljenje treba obaviti najranije 14 i najkasnije 42 dana nakon prvog cijepljenja, a treće cijepljenje treba obaviti najranije 120 i najkasnije 270 dana nakon druge doze.

Priznata cjepiva su Pfizer BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson.

Svi stariji od 14 godina s prebivalištem u Austriji koji dosad nisu cijepljeni 15. veljače dobit će pismo od ministra, a potom i svaka tri mjeseca. U pismu će biti pozvani da nadoknade zaostatke do sljedećeg roka za cijepljenje.

Tko se odbije cijepiti u godini dana može plaćati i do 2400 eura kazne.