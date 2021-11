U ponedjeljak je u Austriji počeo lockdown. Ekipa Nove TV snimila je prazne ulice austrijske prijestolnice.

Zbog velikog broja zaraženih koronavirusom u Austriji je od ponedjeljka na snazi lockdown, koji će za cijepljene i one koji su preboljeli koronavirus trajati do 13. prosinca. Za ostale će biti produžen.

Ekipa Nove TV provjerila je u Beču kako izgleda prvi dan zatvaranja.

"Grad je posve utihnuo, sajmovi su zatvoreni, moguće je jedino vidjeti rijetke prolaznike koji odlaze na posao. Na cijepnim punktovima oni bez COVID potvrda se testiraju", kazala je reporterka Nove TV Sanja Vištica.

Podsjećamo, COVID redari svima bi trebali provjeravati potvrde. Moguće je samo otići na posao, do trgovine i ljekarne. Dopušten je i posjet članovima obitelji, čak i izvan kvarta, no i to treba dokazati COVID redarima. Bez dokaza – slijedi kazna.

Kako je reporterka Nove TV izvijestila za Dnevnik, cijepljeni Austrijanci su ljuti zbog novih mjera. Stalno se mijenjaju pravila i kažu da to jednostavno više – ne mogu pratiti.

Deset dana nakon ponedjeljka provjerit će se donose li ove mjere učinka, a u slučaju pozitivne evaluacije lockdown se ukida za cijepljene. Najavljeno je i obvezno cijepljenje od 1. veljače.